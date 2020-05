Stabilimento balneare completamente distrutto dalle fiamme nel catanzarese

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina, con supporto di autobotte della sede centrale sono intervenute questa mattina sul lungomare del comune di Sellia Marina per incendio stabilimento balneare con struttura in legno.

Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, la struttura completamente avvolta dalle fiamme è andata distrutta.

Intervento dei soccorritori è valso alla completa estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del sito. Accertamenti in corso per stabilire le cause dell’incendio.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Non si registrano danni a persone. Lo stabilimento balneare al momento non era in attività.