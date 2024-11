Stabilimento balneare in fiamme, indagini sulle cause del rogo

Un incendio le cui origini sono ancora in corso di accertamento, ha impegnato, attorno alle cinque di ieri mattina, la squadra dei Vigili del fuoco di Siderno.

Circa tre ore di intenso lavoro per gli uomini coordinati dal Capo Reparto Enzo Costa, intervenuti sul lungomare di Roccella Jonica per lo spegnimento di alcune strutture in legno di uno stabilimento balneare.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero a tutte le strutture in legno, anche se il materiale altamente combustibile non ha dato scampo alle strutture che erano già completamente avvolte dalle fiamme.

Indagano i carabinieri della locale stazione.