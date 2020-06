Comune di Sellia Marina zona Lungomare incendio stabilimento balneare. Sul posto stanno operando le squadre del distaccamento di Sellia Marina con supporto di autobotte della sede centrale.

Lo stabilimento balneare era in attività da circa una settimana al momento non risultano danni a persone. Inviata ulteriore squadra dalla sede centrale dei vigili del fuoco. Presenti i carabinieri per gli adempimenti di competenza.