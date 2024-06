Stage professionale a Siviglia per ventuno studenti del Malafarina di Soverato

Erasmus+ Vet: una prospettiva internazionale del mondo del lavoro

Ventuno studenti dell’Istituto Malafarina diretto da Saverio Candelieri, accompagnati dai docenti Annamaria Galati e Vincenzo Naso e, nell’ultima fase della mobilità di 30 giorni a Siviglia, dalla coordinatrice del team Erasmus Savina Moniaci, sono i protagonisti di mobilità internazionali in prestigiose aziende spagnole nel settore dell’Accreditamento Erasmus+ Inapp.

Durante gli stage allievi di Informatica, Grafica, Costruzioni ed Elettronica hanno acquisito, tra maggio e giugno 2024, competenze nei relativi ambiti professionalizzanti e hanno migliorato le loro competenze linguistiche sia in inglese che in spagnolo.

Gli studenti di informatica hanno acquisito esperienze significative nel progettare database relazionali utilizzando SQL, nello sviluppo di applicazioni web attraverso Laravel e di interfacce utente interattive e responsive utilizzando Vue.js Vue.js., approfondendo le metodologie riguardanti Docker, Devos, API e Unity per creare giochi 2D e 3D. Nel campo dei Sistemi e Reti sono state realizzate simulazioni con l’applicazione Packet Tracer.

Nel settore grafico l’attività ha visto la realizzazione di una campagna pubblicitaria in tutte le fasi, dalla progettazione professionale tramite CorelDraw, fino alla produzione, packaging e distribuzione dei prodotti.

Nel campo Costruzioni, Ambiente e Territorio l’attività si è orientata al campo della sostenibilità ambientale attraverso l’analisi del controllo qualità e delle azioni di marketing, contribuendo allo sviluppo di strategie di promozione.

Infine nel campo di Elettronica l’azione si è incentrata sulla ottimizzazione delle nuove fonte energetiche alternative e sulle batterie intelligenti.

L’opportunità di lavorare a stretto contatto con team di esperti ha promosso l’importanza del lavoro di squadra, della condivisione delle conoscenze e dello sfruttamento dei reciproci punti di forza, favorendo l’instaurarsi di un ambiente di lavoro cooperativo.

Lavorare in un ambiente professionale ha permesso agli studenti del Malafarina di comprendere le dinamiche di un’azienda, comprese le sfide quotidiane e le strategie adottate per superarle. Collaborare con esperti ha consentito di migliorare le competenze tecniche e di sviluppare nuove abilità pratiche, familiarizzare con le ultime tecnologie ed essere aggiornati sulle tendenze dei settori, potenziare le capacità comunicative, fondamentali in un contesto internazionale.