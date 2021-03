Stalettì – Cavallo inseguito da cinghiali finisce in un dirupo, soccorso dai VdF

Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato con supporto di unità speleo-alpino-fluviale sono impegnate da questa mattina dalle ore 8:30 circa sulla via Nazionale in località Caminia nel comune di Staletti per recupero animale.

L’animale interessato un cavallo che impaurito dall’attacco di alcuni cinghiali mentre si trovava al pascolo, nella fuga scivolava in un dirupo di circa 40 metri dal piano strada.

Lo stesso raggiunto dai Vigili del Fuoco del nucleo SAF risulta in buono stato di salute, veniva rifocillato e sedato per l’eventuale recupero con mezzo aereo.