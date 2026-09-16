Stalettì, cinghiali a spasso la notte in Baia dell’Est: il video social fa il giro del web

Continuano le segnalazioni sulla presenza della fauna selvatica nei centri abitati della costa ionica. Un nuovo filmato, condiviso dall’utente Franco Tuccio sulla pagina Facebook di Soverato Web, documenta un avvistamento serale avvenuto in località Baia dell’Est intorno alle ore 21:25.
Il video mostra un numeroso branco di cinghiali intento a muoversi a pochi passi dalle abitazioni e lungo il ciglio della strada.
Tra gli esemplari immortalati figurano diversi cuccioli accompagnati da un esemplare adulto di grandi dimensioni, indicato dall’autore del video come il “capo” del gruppo.
Durante la ripresa, l’autore descrive con stupore la scena, sottolineando le dimensioni rilevanti degli animali e invitando alla cautela mentre osserva il branco allontanarsi lentamente tra la vegetazione a margine della carreggiata.
L’episodio torna a puntare i riflettori sul fenomeno dell’avvicinamento dei cinghiali ai centri urbani e alle zone residenziali, un tema sempre più frequente nelle cronache locali per i potenziali rischi legati alla sicurezza stradale e alla gestione del territorio.