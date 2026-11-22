Una Sala Consiliare gremita, voci del territorio, versi originali e note ad accompagnare un percorso che va ben oltre il singolo gesto artistico. Nella giornata di sabato 21 novembre 2026, il Comune di Stalettì ha inaugurato “La Porta Invisibile”, opera d’arte pubblica firmata da Attilio Armone e realizzata con il contributo della Regione Calabria nell’ambito del progetto “La Calabria che Incanta”.

​L’appuntamento non si è limitato al taglio del nastro, ma ha trasformato la sede istituzionale in un laboratorio di idee e appartenenza. Al centro dell’incontro il confronto su visioni di paese e di comunità, impreziosito da intermezzi di brevi poesie originali curate da Gianni Paone e Patrizia Fulciniti e dal delicato accompagnamento musicale di Sara Gentile.

​Un cantiere culturale e urbano collettivo

​“La Porta Invisibile” si inserisce all’interno di un disegno più ampio: non soltanto un’installazione, ma un progetto integrato di partecipazione civica e rigenerazione urbana, documentato anche attraverso il video-racconto di Raffaele David.

​La curatela del progetto porta la firma di Gianni Bartolotti, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Stalettì, dei suoi uffici tecnici, del sindaco Mario Gentile e del consigliere Salvatore Bocchino. Accanto alle istituzioni, ha preso forma una rete corale di competenze e presenze del territorio:

​Associazione Stalè: cura della comunicazione, organizzazione di un convegno sull’Architettura del territorio e ricerca sui simboli e sull’arte a Stalettì;

​Consulta: supporto al percorso condiviso;

​Pino Scicchitano e cooperativa Homo Faber: gestione degli aspetti finanziari e amministrativi;

​R. Liverano: studio sulla rigenerazione dell’area destinata all’installazione;

​Alusystem: realizzazione tecnica del manufatto.

​A rendere il percorso ancora più autentico, il contributo quotidiano di tanti cittadini — «Antonio, Giuseppe…» — a testimonianza di un’iniziativa «partecipata» a km zero, cresciuta dalle idee, dalle mani e dalle voci della comunità locale.

​La tappa davanti al Municipio e lo sguardo sull’ingresso del paese

​L’opera trova al momento una collocazione provvisoria davanti al Municipio, in attesa di raggiungere la sua sede naturale e definitiva all’ingresso del paese. Un passaggio simbolico e concreto che segna una tappa intermedia di un cantiere aperto — work in progress, come lo definiscono i promotori — in cui l’arte diventa strumento di ascolto, cura degli spazi e identità condivisa.