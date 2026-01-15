Stalettì investe sulle nuove generazioni: via libera al nuovo Asilo Nido da 1,2 milioni di euro

Un intervento strategico per il futuro della comunità e un sostegno concreto per le famiglie del territorio. Il Comune di Stalettì ha ufficialmente approvato la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di costruzione del nuovo Asilo Nido comunale, segnando l’inizio della fase operativa per una delle opere più attese nell’ambito dei servizi sociali.

​Un progetto finanziato dal PNRR

​L’opera prevede un investimento complessivo di 1.248.000 euro, interamente finanziato con i fondi del PNRR – Next Generation EU. Grazie a queste risorse europee, il Comune potrà dotarsi di una struttura moderna e funzionale, progettata per rispondere agli standard educativi più elevati e per potenziare l’offerta formativa dedicata alla fascia d’età 0-3 anni.

​Sostegno alla genitorialità e inclusione

​La realizzazione dell’asilo nido rappresenta una risposta tangibile alle necessità delle giovani coppie e dei genitori lavoratori.

L’amministrazione comunale ha sottolineato come questo progetto sia un pilastro fondamentale per lo sviluppo locale: l’obiettivo è promuovere l’inclusione e garantire servizi di qualità che possano favorire la crescita del territorio partendo proprio dai più piccoli.

​Verso l’apertura del cantiere

​Con l’approvazione dell’atto che avvia le procedure di affidamento dei lavori, il progetto entra nel vivo.

La nuova struttura non sarà solo un edificio, ma un polo educativo all’avanguardia che contribuirà a rafforzare il tessuto sociale di Stalettì, offrendo un ambiente sicuro e stimolante per le generazioni future.

​Un investimento che guarda lontano, puntando sulla qualità della vita e sull’eccellenza dei servizi pubblici.