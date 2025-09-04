Stalettì, operazione “Targa System”: confermate le nostre perplessità

Tanto tuonò che piovve. Dai giornali apprendiamo dell’operazione guidata dalla Procura di Catanzaro che ha interessato diversi comuni, tra cui Stalettì, sull’utilizzo illegittimo del sistema “Targa System”.

Come gruppo consiliare di minoranza, da tempo avevamo sollevato forti dubbi sulla legittimità della procedura. In più occasioni abbiamo chiesto chiarimenti e accesso agli atti – la prima richiesta a marzo, con sollecito a maggio – senza ricevere adeguata risposta.

L’atteggiamento della maggioranza, invece, è stato quello di minimizzare, quando non ridicolizzare, le nostre preoccupazioni.

Nell’ultima adunanza consiliare del 22 agosto, durante la discussione del 4° punto all’ordine del giorno (“Assestamento generale di bilancio”), ulteriori perplessità erano state sollevate dal nostro gruppo: l’ufficio tecnico chiedeva infatti di destinare ingenti somme, derivanti dalle sanzioni elevate con il Targa System, a lavori sul sistema fognario.

In quell’occasione, il Sindaco aveva rassicurato l’assise, dichiarando di essere in stretto contatto con la Prefettura e garantendo la correttezza della procedura.

Alla luce dei fatti, oggi ci troviamo davanti a due possibilità, entrambe gravi: o il Sindaco era consapevole della situazione e ha scelto di non dirlo, oppure non era preparato su un argomento così delicato.

Ancora più grave è che il Sindaco, in qualità di delegato al Bilancio, porta una responsabilità diretta: l’utilizzo di entrate non certe e potenzialmente illegittime espone l’ente a conseguenze economiche rilevanti, mettendo seriamente a repentaglio la tenuta complessiva del bilancio comunale.

Il comportamento della maggioranza ha quindi nuovamente esposto l’ente e i cittadini a rischi che vanno ben oltre il piano amministrativo, con possibili ripercussioni sul futuro finanziario del Comune.

Il nostro gruppo, una volta acquisita tutta la documentazione, chiederà la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per approfondire la tematica e fornire ai cittadini piena e corretta informazione.

Gruppo Consiliare di Minoranza di Stalettì “Liberamente”