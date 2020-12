Stalettì – Rapina una donna anziana, 31enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Gasperina (CZ) hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da Tribunale di Catanzaro nei confronti di E.A. 31enne di origine Marocchine ritenuto responsabile di aver commesso una rapina il giorno 15 Ottobre 2020 in danno di una anziana signora residente nel comune di Stalettì (CZ).

La pressante attività investigativa ed i complessi accertamenti tecnici posti in essere dagli uomini della Stazione Carabinieri di Gasperina coordinati dalla Compagnia CC di Soverato hanno consentito di accertare e ricostruire la precisa dinamica messa in atto dal malfattore, permettendo di raccogliere inconfutabili elementi di responsabilità e colpevolezza nei confronti dell’uomo di origini marocchine.

L’uomo dopo essersi introdotto nell’abitazione dell’anziana donna si era impossessato usando violenza sulla donna, della somma in contanti di euro 150,00. Sulla scorta delle indagini esperite il sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro Dr Domenico Assumma richiedeva ed otteneva l’applicazione di una misura cautelare in carcere in danno del reo.

Dopo le formalità di rito l’uomo veniva tradotto ed associato al carcere di Catanzaro ove sarà detenuto a dispoziione dell’AG mandante.