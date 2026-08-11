Stalettì, riapre la Panoramica Caminia (Rebus): giovedì 13 agosto la cerimonia ufficiale

Un momento fondamentale per il territorio e per l’intera comunità locali. L’Amministrazione Comunale di Stalettì ha ufficialmente annunciato la riapertura della Panoramica Caminia (Rebus), arteria stradale iconica e punto di collegamento strategico oltre che panoramico per la costa ionica catanzarese.

​L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per giovedì 13 agosto 2026 alle ore 19:00.

​I dettagli dell’evento e le autorità presenti

​La cerimonia di riapertura si terrà nei pressi del celebre e suggestivo “albero dell’amore”. All’evento prenderanno parte diverse autorità istituzionali di rilievo regionale e provinciale:

​Ing. Pierluigi Mancuso, Dirigente della Regione Calabria;

​Mario Amedeo Mormile, Presidente della Provincia di Catanzaro;

​On. Filippo Mancuso, Vice Presidente della Giunta Regionale.

​Al termine della breve cerimonia istituzionale, l’Amministrazione comunale ha previsto un piccolo buffet per festeggiare insieme ai presenti.

Tutta la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare per condividere questo significativo traguardo per la viabilità e la valorizzazione turistica del territorio.