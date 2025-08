Stalettì si anima per tutto agosto: un mese ricco di eventi tra musica, cultura e tradizione

Un’estate all’insegna della cultura, della musica e del divertimento attende residenti e turisti a Stalettì, piccolo borgo calabrese affacciato sul Golfo di Squillace.

La Pro Loco e l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con numerose associazioni locali, hanno presentato un ricco calendario di eventi che animeranno il paese per tutto il mese di agosto, offrendo un programma vario e coinvolgente per ogni età.

Cibo di strada, musica e ballo

Le serate gastronomiche saranno le protagoniste dell’inizio e della fine del mese. Il “Stalettì Sun Fest – Street Food” ha aperto le danze dal 2 al 3 agosto, e farà un gradito ritorno il 23 e 24 agosto.

Spazio anche alla musica e al ballo: il 4 agosto, la seconda edizione di “Ballando Sotto le Stelle” farà scatenare tutti in piazza, mentre l’atteso concerto etno-sound è in programma per il 16 agosto, con un gran finale di fuochi d’artificio.

Cultura e storia: un tuffo nel passato

Gli amanti della storia e della tradizione non resteranno delusi.

Il 5 agosto si terrà la terza edizione del “Raduno Auto Storiche”, un evento che riporterà in vita il fascino dei veicoli d’epoca. Per chi desidera approfondire la storia del territorio, l’8 agosto si terrà la quarta edizione della “Festa dell’Emigrante”, un momento di riflessione e celebrazione delle radici locali.

Spazio anche alla letteratura e alla poesia, con la presentazione del libro “L’Avventura del Cinematografo con C. Alvaro” il 27 agosto e la “Serata di Poesie con il Poeta Salvatore Romeo” il 22 agosto.

Arte, jazz e concorsi letterari

L’arte sarà protagonista con la mostra “Il Respiro del Tempo di Attilio Armone” dal 6 agosto, mentre il 13 agosto l’anfiteatro di Palazzo Arcuri risuonerà delle note del “Jazz… sotto il cielo di agosto”.

I talenti letterari saranno premiati l’11 agosto con la sesta edizione del “Premio Internazionale ‘Il Meglio Blu'”, organizzato dall’Associazione Muzak e dall’Associazione Stalettì Blanca Cruz.

Serate speciali e tradizione

Il 14 agosto si celebra l’inaugurazione della mostra “Avviciniamoci”, mentre il 15 agosto, in occasione della festività di San Rocco, si terrà la “Danza di Mezza Estate”. La serata del 21 agosto vedrà la partecipazione della Proloco di Stalettì con “Notti delle Candele e Cantine in Piazza”, un’occasione per scoprire i sapori e le atmosfere del borgo. Chiuderà il mese l'”Estemporanea d’Arte” il 31 agosto, organizzata dall’Amministrazione Comunale.

Un programma davvero ricco, che rende Stalettì una meta imperdibile per chi cerca un’estate all’insegna dell’autenticità e del divertimento, valorizzando le tradizioni e l’identità di un territorio unico.