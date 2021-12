Stasera a Catanzaro un nuovo appuntamento con #Neshimu

E’ giovedì, è tempo di #NESHIMU: la manifestazione organizzata dall’associazione Food Centro Storico, in collaborazione con il Comune di Catanzaro, la Camera di Commercio di Catanzaro e Promo Catanzaro, per animare il cuore del capoluogo in un giorno diverso dal solito weekend.

Se la scorsa settimana il brutto tempo aveva fatto desistere qualche pigrone, stasera, viste le previsioni meteo favorevoli, non ci saranno scuse per vivere i tanti appuntamenti organizzati nei vari locali.

Il tema di questo giovedì? Sarà “politiche del mare” e il blu il colore predominante che illuminerà i luoghi più caratteristici del centro storico. Gli esercenti aderenti proporranno un piatto o un drink legato alla tematica e tanti eventi tra i quali ci sarà solo l’imbarazzo della scelta.

Intanto, è già bollino mania grazie alla raccolta lanciata con la tessera premi che si può trovare in uno delle 41 attività associate e, completandola, consentirà di partecipare all’estrazione di una Seat Ibiza, messa a disposizione dal main sponsor, la concessionaria Autosala, e di tantissimi altri premi.

Le mascotte Jamu e Ninda sono pronte ad accogliere con i loro colori e vivacità, distribuendo gadget e scattando foto con la gente per strada. Per raggiungere il centro storico nel modo più agevole possibile, tanti i servizi predisposti grazie al partenariato con l’Amc Spa e l’Aci di Catanzaro.

Stasera, dalle ore 19 alle ore 24, si potrà utilizzare gratuitamente il parcheggio di via Argento gestito dall’Aci e ci sarà una navetta dell’Amc che condurrà sino a Piazza Matteotti. Nella stessa fascia oraria sarà aperta la funicolare. Ci sarà isola pedonale lungo Corso Mazzini dalle ore 19 alle ore 22 e dalle ore 19 alle ore 21 si potrà prendere anche il trenino di Natale.