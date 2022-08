Stasera a Soverato la presentazione del romanzo “La forza dei sogni”

La Kalibreria di Soverato è lieta di invitarvi al settimo appuntamento della rassegna culturale “Kalibri d’Autore”. Il magistrato e scrittore Erminio Amelio presenta il suo romanzo “La forza dei sogni”.

La necessità del lavoro e l’essere costretti ad emigrare sono i temi centrali di questo lavoro scritto dal magistrato e scrittore Erminio Amelio. Esplorare altri lidi per dare sostegno alla famiglia che però allo stesso tempo viene minata nelle sue fondamenta proprio dalla distanza e dei problemi che questa comporta. Un romanzo di ampio respiro sociale, ambientato nella realtà calabrese a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, che vede una generazione senza lavoro costretta a cercare fortuna altrove.

Lo scenario difficile in cui prende corpo una trama incentrata sui temi della responsabilità di scelte capaci finanche di mettere a repentaglio l’integrità della famiglia, del senso di colpa che affligge i genitori e della relazionalità padre-figlio-fratelli. Campi di confronto che chiamano in causa anche la dimensione della fede e la fiducia in un futuro migliore.

La sfida eterna e incerta, in definitiva, tra ciò che è forza, timore, speranza, e quanto realisticamente ogni individuo riesce ad ottenere. La storia si espande con una calma affettuosa e rivela i modi e i sentimenti di un mondo scomparso.

Dialogherà con l’autore Emanuela Bertucci Avvocato e Legale ADUC.

Interventi musicali a cura di Nino Alampi e Valeria Barbuto.

L’iniziativa si svolgerà alle ore 21:30 presso la pineta situata tra via Zumpano e via Cristoforo Colombo adiacente al lungomare Europa.