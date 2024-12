Stasera al Politeama di Catanzaro il concerto Gospel di Natale con l’Inspirational Choir of Harlem di Anthony Morgan

E’ tutto pronto per la serata in musica con cui il Teatro Politeama di Catanzaro festeggerà l’arrivo del Natale. Stasera, alle ore 21, appuntamento con il Christmas Gospel Concert: protagonista l’Inspirational Choir of Harlem di Anthony Morgan, dagli Stati Uniti in Calabria per offrire un programma tra Gospel, Jazz, Pop, al R&B ricco di spiritualità.

Alcune delle voci più uniche di New York, che hanno suonato in prestigiosi cori gospel al mondo prendendo parte a varie produzioni discografiche e cinematografiche con star del firmamento internazionale, riunite sullo stesso palco per regalare un concentrato di ritmo, energia e passione.

La band arriva a Catanzaro dopo la suggestiva tappa alla Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli ed è pronta a trascinare e coinvolgere il pubblico del Politeama attraverso il dono della voce e della musica nella più autentica tradizione americana.

Per favorire la più ampia partecipazione alla serata, la Fondazione Politeama ha previsto tagliandi a prezzi popolari a partire da 8 euro fino a 25 euro. Per informazioni e biglietti è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net oppure la piattaforma https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro. Il botteghino, inoltre, risponde al numero telefonico 0961501818.