Venerdì 3 Giugno al teatro comunale di Soverato la presentazione del primo album dell’artista Lviosi

Spettacolo di presentazione del primo album dell’artista emergente nel mondo del cantautorato, Silvio in arte Lviosi, venerdì 3 giugno alle ore 21,00 al Teatro Comunale di Soverato. L’album dal titolo “ Per il resto tutto bene” contiene 8 brani di cui solo due sono stati già pubblicati sulle piattaforme social, il primo singolo “Per sempre così” accompagnato da un video e “Nuvole” , gli altri testi, al momento inediti verranno presentati nel corso dello spettacolo.

Lviosi, nei suoi brani racconta i disagi, i tormenti ma anche i sogni dei giovani di oggi, attraverso un linguaggio molto introspettivo e con un genere musicale moderno molto vicino al rap e al trap. Il giovane cantautore ha scelto di presentare il suo lavoro a Soverato, dove ci sono le sue radici e le persone che gli vogliono bene e lo stanno sostenendo in questa difficile avventura.

“Ho iniziato a scrivere per riuscire a esprimere quella parte di me che ho sempre tenuto nascosta – spiega l’artista – è così che i pensieri più intimi, la rabbia, il disagio, le emozioni, il tormento interiore, il sogno, le illusioni emergevano come per magia sui fogli bianchi che di giorno e di notte riempivo senza fermarmi. Una vera terapia dell’anima che finalmente trovava rifugio nelle rime dei miei testi. Per questo motivo ho trovato la forza e ho sentito il bisogno di scrivere un intero album dove mi racconto al 100% senza filtri, solo e comunque a modo mio. Sono consapevole che si tratta di un sogno molto grande, ma sento che questa è la mia strada e che i messaggi che esprimo nei miei testi possano arrivare al cuore delle persone soprattutto ai giovani come me che si trovano a vivere in un mondo caotico come quello attuale.”

La serata presentata da Rossella Galati e Giuseppe Fittante vedrà l’esibizione dell’Orchestra del Liceo Scientifico “Guarasci”, dove Silvio si è diplomato, e l’esecuzione di alcuni brani da parte dell’artista Michele Ligarò che, con la loro partecipazione, vogliono testimoniare il loro sostegno ad un giovane talento del nostro territorio. La serata si avvale del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Soverato, che ha dimostrato grande sensibilità nei confronti dell’iniziativa.