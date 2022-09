Stasera alla Grangia di Montauro Viktoria Mullova, leggenda vivente della musica classica

La leggenda vivente della musica classica, la violinista Viktoria Mullova, stasera, 3 settembre, sarà ad Armonie d’Arte Festival. Un’esibizione straordinaria, per la prima volta ed in esclusiva in Calabria, in un luogo dal fascino millenario come la Grangia di Sant’Anna a Montauro.

Icona assoluta per talento e versatilità, Viktoria suonerà con l’eclettico e talentuoso figlio Misha avuto dal grande Claudio Abbado. Una programmazione eccezionale quella prevista, tra classica e pop, con uno speciale omaggio al mondo brasiliano.

“Le intersezioni di genere e linguaggio – afferma il direttore artistico del Festival, Chiara Giordano – intraprese da una violinista icona della musica classica e del violinismo internazionale hanno un valore ancora maggiore. E se lo fa con un più giovane ma ugualmente talentoso e raffinato musicista, in un duo particolare di quelli che non si vedono spesso (violino e contrabbasso) allora la curiosità intellettuale ed artistica diventa grande, con essa, l’aspettativa, di certo non smentita.”

Inizio spettacolo ore 22.