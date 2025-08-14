Stasera Fausto Leali in concerto a Catanzaro all’area Porto, evento gratuito

Un’icona della musica leggera italiana salirà stasera, giovedì 14 agosto alle ore 22, sul palco dell’area Porto di Catanzaro. E’ tutto pronto per il concerto gratuito di Fausto Leali, promosso dall’amministrazione comunale e che concluderà la rassegna “Sapore di mare”.

Una voce unica e amatissima dal pubblico che conserva straordinariamente intatta la sua caratteristica voce, per la quale a metà degli anni ’60 del secolo scorso fu definito il “negro bianco”.

Indiscusso re del Soul in Italia, nel 1967 con “A chi” conquistò il mondo ottenendo ben 4 dischi d’oro e vendendo quattro milioni di dischi. Nei successivi due anni fu tra i protagonisti della canzone italiana con “Deborah”, “Angeli negri” e “Un’ora fa”.

Ha partecipato a tredici Festival di Sanremo, vincendo nel 1989 con “Ti lascerò”, cantato in coppia con Anna Oxa. Interprete di canzoni divenute immortali, di alcune è anche l’autore, tra cui “Quando ami una donna”, “Mi manchi”, “Non credere”, “Sei bellissima”, “Io amo”.

“Siamo felici di poter ospitare un artista che, alla soglia dei sessant’anni di carriera, continua a mantenere tutto il suo entusiasmo e carisma grazie ai quali ha costruito un particolare legame con la gente”, sottolinea l’assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi.

“Il concerto che il Comune di Catanzaro ha voluto regalare alla città, nell’ambito del cartellone estivo, sposa l’obiettivo di proporre eventi in grado di coinvolgere tutte le fasce di età. In questo caso, Fausto Leali è una voce che ha scritto pagine di storia della nostra canzone, unendo generazioni vecchie e nuove che si ritroveranno insieme al Porto per una bella serata di musica e aggregazione. Un altro tassello della collaborazione tra pubblico e privato che, quando mirata al bene comune, funziona sempre”.

Per favorire l’accesso all’area Porto, si ricorda che sarà possibile usufruire del parcheggio custodito a pagamento dell’Area Teti, oltre che dell’ampio spazio sosta del Poligiovino da cui transita la linea circolare mare Amc.