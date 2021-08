Stasera il concerto di Francesco Renga: l’incasso sarà interamente destinato alla realizzazione del progetto di beneficenza

Trasformare in realtà i sogni e i desideri dei piccoli degenti dei reparti oncoematologia pediatrica e pediatria grazie ad “Artisti in Corsia”.

Trasformare in realtà i sogni e i desideri dei piccoli degenti dei reparti oncoematologia pediatrica e pediatria dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Costruire una rete di solidarietà coinvolgendo esponenti del mondo dell’arte, delle professioni e dell’associazionismo allo scopo di reperire i fondi necessari alla realizzazione del progetto “We will make your dream come true”.

Ecco perché “Artisti in Corsia” resta un appuntamento da non perdere con la solidarietà. La IV edizione della manifestazione organizzata dall’associazione ACSA&STE Onlus, presieduta dal dottor Giuseppe Raiola, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host, presieduto dal dottor Antonio Scarpino, quest’anno vede la partecipazione di un cantautore amatissimo dal pubblico di tutte le età: Francesco Renga. L’artista si esibirà in concerto il 16 agosto alle ore 20.30 al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia (Cz), come sezione speciale, “Pop ed Eventi Benefici”, di Armonie d’Arte Festival. L’incasso sarà interamente destinato alla realizzazione del progetto di beneficenza.

“Quello di lunedì è davvero un momento importante: grazie alla generosità e alla solidarietà di quanti credono in questo progetto potremo realizzare i sogni dei nostri piccoli pazienti – afferma il presidente dell’associazione ACSA&STE Onlus, Giuseppe Raiola -. Intanto, voglio ricordare che la manifestazione è resa possibile grazie al decisivo contributo di partners e sponsor che ringrazio perché hanno condiviso lo spirito solidale dell’iniziativa: il Rotary club Catanzaro, il gruppo di Catanzaro dell’Ordine di Malta, l’associazione Moglie Medici Italiani di Catanzaro, il Maestro orafo Michele Affidato, la concessionaria Ruga di Catanzaro, Gas 2000 srl e il negozio Wind-Tre di Corso Mazzini a Catanzaro. Vi aspettiamo numerosi lunedì 16 agosto”.