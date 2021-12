Stasera il Concerto di Natale nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro

Alle battute conclusive la prima edizione del XMAS MUSIC FEST – ideato e diretto da Chiara Giordano, realizzato dalla Fondazione Armonie d’Arte con il sostegno del Comune di Catanzaro, rientrante nella manifestazione dell’Amministrazione Comunale Sarà Tre Volte Natale – dedicato innanzitutto alla musica natalizia con un cartellone di profilo artistico alto e internazionale, al fianco di raffinate proposte jazz della regione e animazione folk.

Dopo il fascino della musica del mondo napoletano antico con La Nuova Compagnia di canto popolare, la magia catturante dei ritmi celtici irlandesi con i Birkin Tree e il festoso mondo americano dei gospel con la bravissima Sherrita Duran, oggi, domenica 26 dicembre, alle ore 20, si terrà l’ultimo coinvolgente appuntamento.

Nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro arriverà la grande musica sinfonica e il repertorio internazionale

più famoso e amato del periodo natalizio e di fine anno con l’International Symphony Orchestra, una compagine che nasce da un progetto europeo e si giova di esperienze musicali importanti, diretta dal M° Tony Cipriani, tra i direttori italiani più vivaci per la diffusione della musica classica.

Ci sarà la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Anile, calabrese, con una prestigiosa carriera che lo ha portato dal Metropolitan di New York al Teatro alla Scala, e in altri importanti teatri, con produzioni operistiche di primissimo livello con regie autorevoli come Franco Zeffirelli, Roberto De Simone, Gianfranco De Bosio, Federico Tiezzi, Plamen Kartalof, Henning Brockhaus, Renato Bonajuto, Hiroki Ihara, Ludek Golat, J. Peter Messner, Eimuntas Nekrosius. Il repertorio di Francesco Anile ha numerosi ruoli tra cui Cavaradossi (Tosca), Pinkerton (Madama Butterfly), Luigi (Il Tabarro), Ismaele (Nabucco), Manrico (Il Trovatore), il Duca di Mantova (Rigoletto), Radames (Aida), solo per citarne alcuni. Negli ultimi anni la sua vocalità è maturata, connotandosi come tenore lirico spinto e drammatico e, quindi, prediligendo ruoli quali Calaf (Turandot), il Cavaliere Des Grieux (Manon Lescaut), Canio (Pagliacci), Pollione (Norma) e Otello. In questo concerto catanzarese, Francesco Anile regalerà 2 simboli stessi della lirica più amata, ovvero “Lucean le stelle” dalla Tosca e “Nessun Dorma” dalla Turandot, entrambe opere di Giacomo Puccini, insieme ad altro repertorio propriamente natalizio come “Adeste Fidelis”.

“Voglio ringraziare Chiara Giordano – afferma Anile – per quanto sta facendo per animare, anche con queste restrizioni e obblighi di ogni genere, la vita culturale di Catanzaro e provincia. Quando sono stato contattato dal Maestro Leonardo Quadrini, ho accettato con piacere di tornare a cantare per l’associazione Armonie d’Arte Festival, con cui avevo già collaborato in occasione della Tosca qualche anno fa al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia. Sarà un concerto speciale ed emozionante.”

Il concerto è gratuito e la partecipazione è consentita nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19 che, peraltro, riducono significativamente la capienza della Basilica dell’Immacolata di Catanzaro.

Si consiglia, pertanto, di prenotarsi entro le ore 19.00, indicando il proprio nominativo con un messaggio sulla pagina facebook del Xmas Music Fest, presentandosi comunque all’ingresso della Basilica per le ore 19,45; dopo quest’orario si perderà la priorità acquisita con la prenotazione.