Stasera il ministro Tajani e domani Roberto Occhiuto a Soverato per il MGFF

Questa sera – venerdì 1 agosto – a Soverato (CZ) nell’ambito della sezione Politics della 22° edizione del Magna Graecia Film Festival, alle ore 21.00 si terrà l’incontro con il Ministro degli Affari Esteri e Vicepremier On. Antonio Tajani, in collegamento in diretta con il palco principale del festival, intervistato da Tommaso Labate.

La politica protagonista al Magna Graecia Film Festival, diretto da Gianvito Casadonte, anche nell’incontro in presenza con l’On. Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, sempre moderato da Tommaso Labate, domani – sabato 2 agosto – alle ore 19:00 e sempre dal palco principale del festival.