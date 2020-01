Stasera incontro con la cittadinanza “Catanzaro contro il 5G”

Questa sera – promosso dal Comitato Catanzaro STOP 5G – si terrà alle ore 17,30 , nella sala concerti del Comune di Catanzaro, un incontro con la cittadinanza sui problemi sanitari e biologici connessi all’uso del 5G per il quale è risultato vincitore di bando il Comune della città.

Dopo l’introduzione di Giuseppe Ranieri- componente del Comitato, relazionerà il Prof. ing. Giancarlo Spadanuda-CTU della Magistratura per l’Elettrosmog. In via eccezionale interverrà- via skype- il Prof. OLLE JOHANSSON ,già docente al famoso Karolinska Institut di Stoccolma ( è l’Ente che assegna ogni anno i premi Nobel per la medicina) ; egli è universalmente riconosciuto come il massimo esperto planetario sull’argomento con oltre 300 pubblicazioni sulle radiazioni elettromagnetiche.