Stasera incontro Pubblico a Soverato per la Richiesta di Modifica dell’Ordinanza Sindacale n. 152/2022

Questa sera, alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Soverato (CZ), si terrà un incontro pubblico dal titolo “RUMORE: Regole Urbane Maltrattate, Ostacolano Riposo ed Educazione”.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sarà l’occasione per discutere l’attuale ordinanza sindacale n. 152 del 31 dicembre 2022, con l’obiettivo di sollecitare una sua modifica immediata.

La normativa in vigore ha sollevato preoccupazioni significative tra i residenti, in particolare riguardo all’impatto del rumore notturno e al rispetto delle regole urbane, aspetti cruciali per la qualità della vita e l’educazione delle nuove generazioni.

Alla riunione parteciperanno il Sindaco di Soverato, rappresentanti delle autorità locali, e vari esponenti della comunità, pronti a discutere soluzioni che possano conciliare le esigenze di intrattenimento con il diritto al riposo dei cittadini.