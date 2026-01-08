Statale 106, ancora sangue sfiorato: caos e lamiere all’incrocio di Boscarello

Il bollettino delle criticità sulla Strada Statale 106 si aggiorna ancora una volta. Nella giornata di oggi, un nuovo sinistro si è verificato nel territorio di Corigliano-Rossano, precisamente nei pressi del noto incrocio di Boscarello.

La dinamica e i soccorsi

​L’impatto, la cui dinamica è al vaglio delle autorità, ha destato grande preoccupazione tra i passanti e i residenti della zona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.

Fortunatamente, nonostante la violenza dello scontro e i danni visibili ai mezzi coinvolti, il bilancio è rassicurante: non si registrano vittime né feriti gravi. Per le persone coinvolte, solo un grande spavento e accertamenti di rito.

​L’appello dell’O.d.V. “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”

​A dare notizia dell’accaduto è l’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, che da anni monitora la sicurezza di quella che è tristemente nota come la “Strada della Morte”.

L’associazione, nel comunicare l’ennesimo episodio, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai soccorritori:

​”Ringraziamo, come sempre, le Forze dell’Ordine e gli uomini dei Vigili del Fuoco per il loro straordinario lavoro e per la costante presenza sul territorio.”

Disagi alla circolazione

​L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico veicolare. Al momento si registrano code chilometriche e forti rallentamenti in entrambe le direzioni. Le autorità raccomandano la massima attenzione per chi si trova a transitare nel tratto interessato, in attesa che la carreggiata venga completamente sgomberata dai detriti.

L’episodio riaccende inevitabilmente i riflettori sulla pericolosità degli incroci a raso della Statale 106, confermando l’urgenza di interventi strutturali per garantire l’incolumità degli automobilisti.