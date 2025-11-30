Statale 106, strage all’alba: Due giovani vittime in un devastante frontale. Quattro feriti, alcuni gravissimi

Un’altra alba di sangue sulla Strada Statale 106 Jonica. Alle prime luci del mattino, un gravissimo incidente stradale avvenuto all’altezza del bivio di Sibari, nel comune di Cassano all’Ionio, ha causato la morte di due giovani e il ferimento di altre quattro persone.

L’impatto, descritto come “terribile” e “devastante” da chi è intervenuto sul posto, ha coinvolto almeno due automobili in uno scontro violentissimo. L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 ha immediatamente rilanciato la notizia, richiamando l’attenzione sull’ennesima tragedia che funesta l’arteria calabrese.

​Il Bilancio Tragico

​A perdere la vita sono stati due giovani, le cui identità non sono state ancora rese note in via ufficiale.

​Oltre alle vittime, quattro persone sono rimaste ferite. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e le squadre di emergenza hanno lavorato per stabilizzare i contusi.

I feriti – alcuni dei quali versano in condizioni molto serie – sono stati trasferiti d’urgenza negli ospedali dello spoke di Corigliano-Rossano e, per i casi più gravi, al nosocomio di Cosenza.

La Macchina dei Soccorsi e la Dinamica da Accertare

​La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Le ipotesi al vaglio riguardano l’eccessiva velocità, una scarsa visibilità dovuta all’orario e, ancora una volta, le condizioni critiche e strutturali della SS106, che potrebbero aver giocato un ruolo decisivo nella catastrofe.

L’area è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire ai Carabinieri della Compagnia di Cassano di effettuare i rilievi tecnici necessari e per permettere la messa in sicurezza della carreggiata.

La risposta di emergenza è stata rapida:

​Carabinieri della Compagnia di Cassano per i rilievi.

​Ambulanze del SUEM 118 provenienti da Trebisacce e Corigliano-Rossano.

​PET di Cassano Jonio (Posto di Emergenza Territoriale).

​Vigili del Fuoco, il cui intervento è stato cruciale per le operazioni di estrazione dei feriti e delle vittime dalle lamiere accartocciate dei veicoli.

La comunità ionica si stringe nel dolore per l’ennesima perdita di giovani vite, mentre si rinnova l’appello per interventi urgenti e definitivi sulla Statale 106.