Stilaro Summer Fest 2026: dal 29 al 31 maggio torna il festival outdoor della Vallata dello Stilaro

Seconda edizione per lo “Stilaro Summer Fest”, la manifestazione che unisce natura, sport, cultura e partecipazione: dal 29 al 31 maggio 2026 il festival dedicato alle attività outdoor e alla scoperta della Vallata dello Stilaro tornerà con un programma diffuso tra Stilo, Pazzano, Bivongi e Monasterace. Dopo l’edizione di esordio del 2025, l’iniziativa si prepara a vivere tre giornate di esperienze, incontri e attività sul territorio.

L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso il movimento, la natura e la partecipazione attiva. Borghi, montagne, boschi, falesie, sentieri e tratti di costa diventano lo scenario di un programma pensato per coinvolgere appassionati, famiglie, giovani, visitatori e comunità locali.

L’edizione 2026 propone un ampio calendario di esperienze che spaziano dal trekking al canyoning, dal parapendio in tandem all’arrampicata sportiva, dallo snorkeling ai tour in e-bike, fino alle escursioni a cavallo, allo yoga, al forest bathing, all’osservazione astronomica, alle visite guidate e alle attività per bambini.

Tra i luoghi protagonisti ci saranno alcuni degli scenari più rappresentativi della Vallata dello Stilaro: il Monte Consolino, la Cascata del Marmarico, Monte Stella, i borghi di Bivongi, Stilo e Pazzano e l’area del Parco Archeologico di Kaulon a Monasterace.

Il programma prenderà avvio venerdì 29 maggio con attività rivolte anche al mondo scolastico, laboratori e osservazione astronomica. Sabato 30 maggio entreranno nel vivo le esperienze outdoor, le attività sportive e ricreative, gli spettacoli e la musica serale. Domenica 31 maggio il festival proseguirà con nuove proposte in natura, visite guidate, giochi di piazza, momenti performativi ed eventi conclusivi.

Lo Stilaro Summer Fest si conferma così un appuntamento pensato per raccontare il territorio in modo dinamico e accessibile, mettendo in rete associazioni, guide, istruttori, operatori e realtà locali. L’obiettivo è offrire un’esperienza capace di unire scoperta, divertimento, benessere e promozione delle eccellenze paesaggistiche e culturali della Vallata dello Stilaro.

L’evento è realizzato con il contributo della Regione Calabria nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” (DDG n. 8026/2025) e rientra tra le iniziative finalizzate alla valorizzazione e promozione del patrimonio turistico, naturalistico e culturale del territorio calabrese, in coerenza con le attività di promozione del brand Calabria Straordinaria.

Il progetto si sviluppa con il supporto del Parco Naturale Regionale delle Serre, partner istituzionale, delle amministrazioni comunali coinvolte e delle realtà associative e territoriali partecipanti, che condividono l’obiettivo comune di promuovere e valorizzare la Vallata dello Stilaro e le sue eccellenze paesaggistiche e culturali.

Il programma completo, le modalità di partecipazione e le informazioni sulle prenotazioni sono disponibili sul sito stilarosummerfest.com e sugli altri canali ufficiali dell’evento.