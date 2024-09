Stipendi insufficienti per più della metà degli italiani. Come risparmiare e far quadrare i conti?

Oltre la metà degli italiani fatica ad arrivare a fine mese. È quanto emerge dall’indagine realizzata da Eurispes, che delinea una situazione piuttosto allarmante. A risentirne, oltre alla stabilità economica dei cittadini, è anche il loro benessere psicologico. Sempre più italiani, di fatto, sono costretti a fare i salti mortali per far quadrare i conti, dovendo incluso rinunciare ai loro passatempi preferiti, anche a quelli più graditi, come le slot machine, la cui popolarità è cresciuta notevolmente negli ultimi anni.

I dati dell’indagine Eurispes

Il Rapporto Italia 2024 dell’Eurispes riflette una situazione economica complessa che ha obbligato molte famiglie a ridurre al minimo i consumi considerati superflui. Tra le voci più problematiche, spiccano i costi legati all’affitto (45,5%), al mutuo (32,1%) e alle utenze (33,1%), che costituiscono le spese più ingenti a cui gli italiani devono far fronte. L’indagine ha inoltre rivelato che il 42,7% dei cittadini è costretto a ricorrere all’acquisto a rate, mentre più del 30% è obbligato a chiedere aiuto alla famiglia di origine per coprire le spese mensili, indicatori che mostrano chiaramente come le risorse economiche di molti italiani siano ormai al limite.

Tecniche di risparmio per quadrare il bilancio familiare

Di fronte a questa situazione, si fa sempre più urgente la necessità di adottare tecniche di risparmio volte al miglioramento dell’economia domestica. Di seguito, eccone un paio davvero efficaci.

Pianificazione attenta della spesa

La spesa settimanale è, senza ombra di dubbio, una delle voci che incidono maggiormente sul bilancio familiare degli italiani, che spendono in media 482 euro al mese per alimentari e bevande. Spesso, però, non si presta sufficiente attenzione a ciò che si mette nel carrello. Stilare una lista dettagliata dei prodotti da acquistare e confrontare i prezzi tra i vari negozi aiuta ad evitare spese superflue, assicurandosi di comprare solo lo stretto necessario.

Limitare il consumo elettrico

La bolletta della luce è un altro rompicapo per gli italiani. Secondo le rilevazioni Eurostat, solo lo scorso anno sono stati spesi in media oltre 960 euro per il consumo elettrico. Per alleviare questo peso, esistono tutta una serie di accorgimenti che, seppur semplici, incidono notevolmente sulla bolletta elettrica, come evitare di lasciare gli elettrodomestici in stand-by o sfruttare le fasce orarie a tariffa ridotta per fare il bucato.

Il tempo libero, un investimento sul proprio benessere

Sebbene evitare gli sprechi sia importante, risparmiare non significa doversi privare di tutto. In questo senso, è estremamente importante ritagliare una piccola porzione delle proprie entrate da destinare a hobby o passatempi, cosa che la stragrande maggioranza degli italiani fatica a fare.

Fortunatamente, esistono opzioni di svago che richiedono uno sforzo finanziario minimo. Chi ama lo sport e ha la fortuna di abitare vicino a un parco non ha bisogno dell’abbonamento alla palestra per poter praticare esercizi aerobici, il tutto a costo zero. Per chi, invece, preferisce gli eventi comunitari, ci sono i concerti all’aperto, le mostre d’arte e un’infinità di altre manifestazioni locali che consentono di immergersi nel tessuto sociale della propria città senza dover affrontare grosse spese.

E per quelli che preferiscono divertirsi con attività digitali?

Nessun problema, c’è Internet, con cui è possibile accedere a una vasta gamma di opzioni di intrattenimento a cifre piuttosto contenute. Ne sono un esempio le piattaforme di casino online, dove gli utenti possono usufruire di bonus e promozioni che permettono di divertirsi a costi ridotti, così da non incidere negativamente sulle loro tasche. Molti siti, inoltre, propongono versioni gratuite dei giochi più popolari, come il poker, la roulette e le slot machine, offrendo ai giocatori la possibilità di sperimentare il brivido del gioco, senza dover attingere dai propri risparmi.