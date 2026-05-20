Stop all’eolico selvaggio nelle Serre Vibonesi: la Regione Calabria blocca il progetto “Piano del Campo”

Finisce prima ancora di iniziare la corsa al mega-impianto eolico “Piano del Campo”. Con un provvedimento perentorio, la Regione Calabria ha dichiarato improcedibile l’istanza presentata dalla società Fri-El Spa, bloccando in modo definitivo il progetto che prevedeva l’installazione di aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 megawatt nel cuore delle Serre vibonesi.
La decisione della Regione non è arrivata a sorpresa, ma accoglie in toto il fronte compatto del “no” guidato dai Comuni di Polia, Filadelfia, Monterosso Calabro e Maierato, supportati attivamente dall’Ente Parco. Una mobilitazione istituzionale e popolare che ha costretto i tecnici regionali a calare il sipario su un piano giudicato insostenibile.
Un dossier di lacune: perché il progetto è stato bocciato
Il “no” definitivo della Regione poggia su basi tecniche e burocratiche solidissime. Le amministrazioni locali e l’Ente Parco hanno infatti presentato una serie di contestazioni durissime, evidenziando come il progetto fosse debole e lacunoso sotto diversi punti di vista:
Gravi carenze tecniche e incongruenze nei documenti presentati dalla società proponente.
Mancato rispetto delle distanze minime di sicurezza dalle abitazioni private, con un impatto diretto sulla qualità della vita dei residenti.
Sconfinamenti territoriali, ovvero il coinvolgimento non autorizzato di aree e terreni appartenenti a comuni limitrofi.
”È una vittoria storica del territorio contro le speculazioni industriali calate dall’alto”, hanno esultato i sindaci dei comuni interessati in una nota congiunta.
Transizione sì, ma non a spese del paesaggio
I primi cittadini ci tengono a precisare che la battaglia non è stata una presa di posizione ideologica contro le energie rinnovabili. Il fulcro della contestazione risiede nella difesa della vocazione naturale dell’area.
Il territorio delle Serre vibonesi possiede un immenso patrimonio di biodiversità, un paesaggio montano incontaminato e un’economia locale che sta faticosamente ma绿tenacemente scommettendo sul turismo sostenibile. Elementi, questi, che sarebbero stati irrimediabilmente compromessi dall’impatto visivo e acustico di pale eoliche industriali di grandi dimensioni.
La transizione ecologica – ribadiscono le amministrazioni – deve essere concordata con le comunità locali e non può trasformarsi in un “far west” di cemento e acciaio.
Guardia ancora alta: “Vigileremo contro l’industrializzazione selvaggia”
Nonostante il successo immediato, i sindaci e i comitati locali sanno bene che l’attenzione dei colossi dell’energia verso la Calabria resta altissima. Per questo motivo, la festa per lo scampato pericolo si è già trasformata in un avviso ai naviganti.
Le amministrazioni comunali hanno infatti annunciato che manterranno la guardia altissima. L’obiettivo per il futuro prossimo è quello di creare una rete di sorveglianza permanente sul territorio per vigilare e bloccare sul nascere qualsiasi ulteriore tentativo di “industrializzazione selvaggia” delle Serre vibonesi, blindando un patrimonio naturale che i cittadini considerano, oggi più che mai, intoccabile.