Stop all’eolico selvaggio nelle Serre Vibonesi: la Regione Calabria blocca il progetto “Piano del Campo”

Finisce prima ancora di iniziare la corsa al mega-impianto eolico “Piano del Campo”. Con un provvedimento perentorio, la Regione Calabria ha dichiarato improcedibile l’istanza presentata dalla società Fri-El Spa, bloccando in modo definitivo il progetto che prevedeva l’installazione di aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 megawatt nel cuore delle Serre vibonesi.

​La decisione della Regione non è arrivata a sorpresa, ma accoglie in toto il fronte compatto del “no” guidato dai Comuni di Polia, Filadelfia, Monterosso Calabro e Maierato, supportati attivamente dall’Ente Parco. Una mobilitazione istituzionale e popolare che ha costretto i tecnici regionali a calare il sipario su un piano giudicato insostenibile.

​Un dossier di lacune: perché il progetto è stato bocciato

​Il “no” definitivo della Regione poggia su basi tecniche e burocratiche solidissime. Le amministrazioni locali e l’Ente Parco hanno infatti presentato una serie di contestazioni durissime, evidenziando come il progetto fosse debole e lacunoso sotto diversi punti di vista:

​Gravi carenze tecniche e incongruenze nei documenti presentati dalla società proponente.

​Mancato rispetto delle distanze minime di sicurezza dalle abitazioni private, con un impatto diretto sulla qualità della vita dei residenti.

​Sconfinamenti territoriali, ovvero il coinvolgimento non autorizzato di aree e terreni appartenenti a comuni limitrofi.

​”È una vittoria storica del territorio contro le speculazioni industriali calate dall’alto”, hanno esultato i sindaci dei comuni interessati in una nota congiunta.

​Transizione sì, ma non a spese del paesaggio

​I primi cittadini ci tengono a precisare che la battaglia non è stata una presa di posizione ideologica contro le energie rinnovabili. Il fulcro della contestazione risiede nella difesa della vocazione naturale dell’area.

​Il territorio delle Serre vibonesi possiede un immenso patrimonio di biodiversità, un paesaggio montano incontaminato e un’economia locale che sta faticosamente ma绿tenacemente scommettendo sul turismo sostenibile. Elementi, questi, che sarebbero stati irrimediabilmente compromessi dall’impatto visivo e acustico di pale eoliche industriali di grandi dimensioni.

​La transizione ecologica – ribadiscono le amministrazioni – deve essere concordata con le comunità locali e non può trasformarsi in un “far west” di cemento e acciaio.

​Guardia ancora alta: “Vigileremo contro l’industrializzazione selvaggia”

​Nonostante il successo immediato, i sindaci e i comitati locali sanno bene che l’attenzione dei colossi dell’energia verso la Calabria resta altissima. Per questo motivo, la festa per lo scampato pericolo si è già trasformata in un avviso ai naviganti.

​Le amministrazioni comunali hanno infatti annunciato che manterranno la guardia altissima. L’obiettivo per il futuro prossimo è quello di creare una rete di sorveglianza permanente sul territorio per vigilare e bloccare sul nascere qualsiasi ulteriore tentativo di “industrializzazione selvaggia” delle Serre vibonesi, blindando un patrimonio naturale che i cittadini considerano, oggi più che mai, intoccabile.