Stop allo sconto sulle accise: da oggi il gasolio torna a salire alla pompa

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di non prorogare il taglio delle accise sul gasolio, la cui scadenza era fissata per la giornata di sabato, 7 novembre.
Di conseguenza, a partire da oggi i consumatori potrebbero registrare un lieve aumento del prezzo del diesel al distributore.
A certificare ufficialmente la fine della misura governativa è la Gazzetta Ufficiale pubblicata il 7 novembre, all’interno della quale non figura alcun testo di estensione dello sconto che era stato varato lo scorso 28 ottobre per mitigare l’impatto del caro carburante.
L’inatteso mancato rinnovo avrà un impatto immediato sulle tasche degli automobilisti e sul settore dei trasporti: secondo le stime, l’effetto del ripristino delle aliquote ordinarie comporterà un incremento del prezzo del gasolio alla pompa pari a circa 4,9 centesimi al litro.