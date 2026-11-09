Stop allo sconto sulle accise: da oggi il gasolio torna a salire alla pompa


Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di non prorogare il taglio delle accise sul gasolio, la cui scadenza era fissata per la giornata di sabato, 7 novembre.

Di conseguenza, a partire da oggi i consumatori potrebbero registrare un lieve aumento del prezzo del diesel al distributore.

​A certificare ufficialmente la fine della misura governativa è la Gazzetta Ufficiale pubblicata il 7 novembre, all’interno della quale non figura alcun testo di estensione dello sconto che era stato varato lo scorso 28 ottobre per mitigare l’impatto del caro carburante.

​L’inatteso mancato rinnovo avrà un impatto immediato sulle tasche degli automobilisti e sul settore dei trasporti: secondo le stime, l’effetto del ripristino delle aliquote ordinarie comporterà un incremento del prezzo del gasolio alla pompa pari a circa 4,9 centesimi al litro.