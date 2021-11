Stop pesante del Volley Soverato contro Club Italia

Sconfitta pesante in Lombardia per la Ranieri International Volley Soverato contro il Club Italia. La squadra di coach Napolitano soccombe per tre set a zero e adesso sono tre gli stop consecutivi. È stata certamente la peggiore gara ad oggi della stagione per le calabresi.

Per il Club Italia, invece, arriva la prima vittoria piena del campionato. Passiamo alla gara. Padrone di casa in campo con Pelloia al palleggio e Adelusi opposto, coppia centrale formata da Acciarri earco ato, in banda Nervini e Ituma con libero Ribechi. In casa Soverato la regista è Roberta Purashaj con opposto Foucher, al centro capitan Riparbelli e Tajè, Buffo schiacciatrice con Quarchioni, libero Ferrario.

La squadra di casa sin dalle prime battute dimostra più concentrazione in campo non permettendo al Soverato di esprimere il suo consueto gioco. Qualche errore di troppo per le calabresi che nel finale di set subiscono lo strappo decisivo cedendo 25/21.

Secondo set che vede le azzurrine di casa spingere ancora e andare avanti con un buon margine di punti. Tenta la Ranieri una reazione ma spinta da Ituma la squadra lombarda chiude 25/14 il gioco non dando scampo alle avversarie. Si mette male la gara per la squadra di Napolitano.

Il Soverato anche nel terzo set, non riesce ad essere continuo e così il Club Italia, con merito, aumenta il vantaggio fino a riuscire a chiudere 25/17 il set e tre a zero l’incontro. Tre punti meritati per le azzurrine. Per la Ranieri urge una reazione già a partire dalla partita del Pala Scoppa contro Mondovì domenica. Ricordiamo che l’incontro avrà inizio alle ore 16.

Club Italia 3

Ranieri International Volley Soverato 0

Parziali set: 25/21; 25/14; 25/17

CLUB ITALIA: Adelusi 13, Ribechi (L), Gannar ne, Passaro 1, Micheletti ne, Despaigne ne, Giuliano ne, Marconato 9, Pelloia 2, Nervini 8, Barbero (L) ne, Ituma 22, Acciarri 7, Nwokoje ne. Coach: Marco Mencarelli

RANIERI INT VOLLEY SOVERATO: Mennecozzi, Purashaj, Badalamenti 2, Ferrario (L), Quarchioni 12, Gabbiadini ne, Ascensao M ne, Riparbelli 7, Tajè 4, Buffo 7, Foucher 3, Ascensao R ne. Coach: Bruno Napolitano

ARBITRI: Morgillo Davide – Capolongo Antonio

DURATA SET: 26′, 25′ 23′. Tot 1h14′

MURI: Club Italia 11, Soverato 5