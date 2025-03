Storia politica boreale, e Groenlandia

Quando la Groenlandia era “verde” (groen, green), l’abitarono dei Vichinghi, per abbandonarla nel XV secolo… per effetto del RAFFREDDAMENTO non so se globale, ma certo dell’isola. Nasceva nel frattempo l’Unione di Kalmar, voluta da Margherita I regina di Danimarca (1353-1412), che metteva assieme, a vario titolo, Danimarca con territori tedeschi, Norvegia e Svezia con Finlandia e Carelia.

La Svezia, con la Finlandia, si ribellò, separandosi sotto i Vasa: fu determinante in questa operazione Caterina Jagellone Sforza, figlia di Bona, regina di Polonia e anche duchessa di Bari e principessa di Rossano; ovviamente, in Calabria non gliene importa niente nessuno. Ma torniamo dai caldi del Mediterraneo ai geli dell’Artico.

Rimase unita alla Danimarca la Norvegia, con Faer Oer, Islanda e di nuovo la Groenlandia. Nel 1814 però Jean Baptiste Bernadotte, già amico e rivale d’amore di Napoleone, e maresciallo di Francia, poi eletto erede al trono di Svezia (sarà re nel 1818), occupò la Norvegia, di cui sarà re; il Congresso di Vienna però lasciò alla Danimarca le Faer Oer, l’Islanda e la Groenlandia.

L’unione personale di Svezia e Norvegia non ebbe molta fortuna, e nel 1905 la Norvegia si separò, eleggendo re un principe danese. L’Islanda, dopo vicissitudini, divenne repubblica indipendente nel 1920. Le Faer Oer restano danesi, ma con larga autonomia. La Norvegia rivendicò gli antichi possessi, fino a inviare truppe in Groenlandia nel 1930; ma la guerra fu evitata.

La Groenlandia è vasta nove volte l’Italia, e conta meno di 60.000 anime. Largamente autonoma dal Regno di Danimarca, di cui è una “contea”, fece una cosa che quasi tutti, in testa Macron, ignorano: con un referendum del 1982 uscì dall’Europa, e dunque non ne fa parte.

Le elezioni di ieri 11 marzo 2025 hanno sovvertito tutti i sondaggi. Se l’immensa e spopolata isola resterà danese o di renderà indipendente; se nell’avvenire prossimo Trump metterà in atto il suo proposito di annettersi la Groenlandia, o troverà qualche altra soluzione, lo vedremo; certo non sarà la Danimarca a impedirglielo. A proposito, ci sono in Groenlandia, come in Islanda, basi USA… USA, non NATO.

Ulderico Nisticò