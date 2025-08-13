Street food: Eventi Solidali Aps prende posizione nel dibattito sui rischi alimentari

Pina Sabato: “Evitiamo la demonizzazione di un intero settore. La sicurezza si costruisce con qualità e responsabilità”

In merito alle recenti notizie di cronaca e al dibattito scaturito dai casi di botulino documentati a Crotone, la presidente dell’associazione “Eventi Solidali Aps”, Pina Sabato, interviene con chiarezza per distinguere tra generalizzazioni allarmistiche e la realtà concreta di chi opera con rigore e trasparenza nel settore dello street food.

“Il rischio – afferma Sabato – è di demonizzare un movimento che è fatto da tante realtà, da diverse esperienze e da molteplici modi di lavorare. Fare street food è qualcosa di complesso, e non tutti lo fanno allo stesso modo e inseguendo le medesime finalità.”

La presidente prende le distanze dalla decisione dell’organizzazione International Street Food, che ha scelto di annullare tutti gli eventi previsti:

“Ci dissociamo da questa scelta – spiega – che è legittima, ma legata a motivazioni che non ci competono. Per quanto ci riguarda, continueremo a operare in modo differente, perché abbiamo piena fiducia nella filiera dei nostri prodotti e negli street fooder con cui collaboriamo da anni. Non abbiamo nei nostri stand prodotti potenzialmente pericolosi, e i controlli interni sono sempre stati, e oggi ancora di più, meticolosi e stringenti”.

“Le aziende calabresi che coinvolgiamo rappresentano un patrimonio di competenze e onestà che va tutelato e valorizzato. La salute per noi è una priorità da tutelare ogni giorno. E lo facciamo attraverso la qualità dei prodotti, la tracciabilità delle materie prime e la selezione accurata degli operatori professionali con cui lavoriamo”.

“L’invito è a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza alimentare, ma senza cadere in semplificazioni che rischiano di danneggiare chi lavora con serietà in questo importante comparto della ristorazione su strada. Invitiamo – conclude Pina Sabato- a testare con mano la nostra unicità nel proporre eventi di rilievo dando l’appuntamento dal 14 al 17 agosto a Montepaone”.

“Una sera in cui gli artigiani del gusto proporranno le eccellenze di Campania, Sicilia, Calabria, Puglia animata anche da eventi musicali tra cui quello del 14 agosto con gli “Ottavanota”, del 16 con gli “Axis blue band” e del 17 agosto con gli “Aroma funky” ricordando che il 15 agosto la nostra proposta di street food sarà anche a pranzo”.