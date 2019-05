Strepitoso concerto dei Thegiornalisti al PalaCalafiore di Reggio Calabria

Un tripudio di cori, canti, luci e applausi ha sancito il trionfo al PalaCalafiore di Reggio dello strepitoso concerto dei Thegiornalisti, unica tappa in Calabria del tour “Love 2019”. È stata realmente una immensa festa di musica all’insegna del romanticismo, come recitava il gigantesco led luminoso ad inizio concerto. Il Palacalafiore, sin dall’inizio, è letteralmente esploso di energia ed entusiasmo, con Tommaso Paradiso leader del gruppo in gran forma, scatenato tra palco e passarella.

Due ore di successi cantati insieme agli oltre seimila spettatori arrivati da tutta la regione e non solo. Anche la Calabria, finalmente, ha potuto festeggiare questo tour da record di Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera, che dal 2009 formano i Thegiornalisti, con il Palacalafiore gremito in ogni ordine di posto. Alla band è stato anche assegnato il Riccio d’Argento del celebre orafo Gerardo Sacco, Premio ai Migliori Live d’Autore di “Fatti di Musica”, il festival del Live giunto alla 33esima edizione ideato e diretto da Ruggero Pegna, consegnato in questi anni alle più prestigiose star della musica italiana, da Fabrizio De Andrè a Paolo Conte, da Gino Paoli a Ivano Fossati, a band come Pooh e Negrita lo scorsa estate, oltre che a molte star mondiali.

Un riconoscimento strameritato per una band che, con la sola parte primaverile del “Love Tour 2019”, partita il 26 marzo da Jesolo, ha totalizzato sold out ovunque, con oltre 250.000 biglietti venduti. E il 7 settembre, la band capitanata da Tommaso Paradiso porterà uno show imperdibile al Circo Massimo di Roma: una nuova conquista per i Thegiornalisti, che saranno il primo gruppo italiano ad esibirsi sul palco dell’antico stadio romano.

Anche a Reggio, la band ha presentato tutti i suoi successi che hanno scalato ogni classifica e inondato le programmazioni radiofoniche, compreso i brani dell’ultimo “Love”, il quinto album del gruppo che ha dato il titolo al tour.

“Il pubblico – ha detto Pegna al termine – è stato lo spettacolo nello spettacolo, una cornice mozzafiato emozionante e indimenticabile! Ringrazio davvero tutti.”

Il Festival Fatti di Musica, evento riconosciuto Grande Festival Internazionale Storicizzato da Regione Calabria e Comunità Europea e, per gli eventi a Reggio Calabria, realizzato con la collaborazione del Comune di Reggio nell’ambito del progetto Reggio Live Fest, dopo la prima fase, proseguirà in estate con due eventi a ingresso libero nella magica cornice dell’Arena dello Stretto: il 20 luglio con “Jukeboxe” di Max Weinberg e la sua band, musicista della E Street Band di Springsteen e il 21 luglio con il concerto di colonne sonore di Morricone e Rota dell’eccezionale violinista Alessandro Quarta con l’Orchestra diretta da Andrea Morricone.

Poi, ci si sposterà nella storica Piazza del Castello Aragonese per quattro eventi a biglietti: il 26 luglio Max Gazzè, il 27 luglio lo strepitoso Omaggio ai Beatles con il concerto “Revolution: The Beatles Musical by The Beatbox & Roma Philarmonic Orchestra – Abbey Road 50th”, il 6 agosto Carl Brave e il 9 agosto Levante. Tutti i concerti inizieranno alle 21.30.