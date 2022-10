Studente aggredito a scuola, due minorenni denunciati

Due ragazzi, entrambi minorenni, sono stati denunciati per la violenza consumatasi due giorni fa all’interno dell’Istituto Valentini-Majorana di Castrolibero. I genitori della vittima, appena maggiorenne, si sono recati nella caserma dei Carabinieri di Rende per denunciare i due ragazzi che avrebbero aggredito il 18enne.

Le indagini mirano adesso, tra l’altro, a chiarire se si è trattato di una rissa o di un gesto di violenza a discapito di una sola persona. Al momento, secondo quanto si apprende, uno dei due avrebbe preso in giro il compagno e l’altro, avrebbe sferrato i pugni.

I giovani denunciati non sembrerebbero nuovi a gesti simili, tanto da essere considerati all’interno della scuola come dei bulli. Intanto, dopo la riunione di ieri convocata a scuola con le parti, la dirigente scolastica ha spostato la classe degli aggressori in un’altra ala della scuola, accanto alla presidenza, e i docenti testimoni dovranno presentare una relazione su quanto accaduto.

Episodi analoghi, secondo quanto si è appreso, sarebbero stati denunciati in passato alla precedente preside che adesso non è più in carica.