Studentessa del liceo Classico di Catanzaro ha vinto il premio nazionale di filosofia “Mario Lodi”

L’alunna Bruna Varano della classe 3B, con la sua opera intitolata “Entelechia”, ha vinto la V edizione del Premio Mario Lodi per la sezione dedicata alle scuole superiori. Lo scritto, accompagnato, come previsto dal bando, da un’immagine creata dalla stessa autrice, ha conquistato immediatamente tutti i giurati “Per aver raccontato le fragilità umane con grande sincerità e forza narrativa”.

Il premio, promosso dall’associazione Amica Sofia e dal MIUR, con il patrocinio del comitato per il centenario del grande maestro, avrà il suo evento finale con la consegna dei premi a Roma il prossimo sabato 13 maggio, presso la sede della scuola Penny Wirton di Eraldo Affinati, presidente di giuria.

Con il concorso si intende dare attuazione ai percorsi di ricerca didattica e pratica filosofica con i bambini fin qui svolti dai diversi soggetti proponenti, al fine di incoraggiare, sostenere e diffondere il pensiero critico condiviso con i più piccoli.

L’obiettivo finale è quello di favorire una scuola dove la filosofia con i bambini e i ragazzi diventi pratica diffusa e dove la creatività, il gioco, l’immaginazione vengano proposti quotidianamente come vie maestre della funzione educativa.

Tante e straordinarie le opere giunte da ogni parte di Italia (da Trento a Milano, dalla Toscana a Perugia, e poi Roma, Salerno, Avellino, Campobasso, Catanzaro…) nelle quali emerge la ricerca di immagini e parole capaci di dare vita allo spazio fantastico e spesso inquieto dell’immaginazione letteraria e filosofica dei più piccoli e dei più grandi.

In particolare, per questa edizione, in riferimento alla mostra omaggio “Opere e Opere” in cui 4 poeti e 4 artisti italiani hanno dedicato le loro opere a Mario Lodi, l’indicazione data era quella di provare a scrivere una breve storia/riflessione/poesia legata ad un’immagine. La mostra sarà esposta nell’ambito della XX edizione del progetto Gutenberg alla quale 60 scuole calabresi, guidate dal Liceo Galluppi e dalla sua Dirigente Rosetta Falbo, si stanno in questi giorni già avviando.