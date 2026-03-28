Studentessa trovata in una scuola di Catanzaro con un coltello da 18 cm nello zaino

Una studentessa è stata trovata in possesso di un coltello con una lama di 18 centimetri. E’ accaduto in una scuola superiore di Catanzaro.
L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcune compagne di classe, preoccupate dall’atteggiamento della ragazza.
Dal controllo dello zaino è stato rinvenuto il coltello che è stato consegnato al personale della polizia intervenuto sul posto dopo la richiesta della dirigente scolastica.
I genitori della giovane sono stati convocati in Questura e l’episodio segnalato alla Procura dei Minori del capoluogo calabrese per i successivi accertamenti.