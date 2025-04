Studenti del “Guarasci-Calabretta” di Soverato trionfano alle Olimpiadi di Matematica

Grande successo per gli studenti del Liceo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Guarasci-Calabretta”, che si sono distinti nelle Olimpiadi di Matematica dell’Unione Matematica Italiana, conquistando punteggi eccellenti sui 123 partecipanti nella fase della competizione del distretto di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Grazie ai loro brillanti risultati, due di loro Scalzi Giandomenico e Durante Antonio sono i primi due classificati e vincitori della gara, qualificandosi per la prestigiosa finale nazionale che si terrà a Cesenatico dal 8 all’11 maggio 2025.

Lo studente Scalzi Giandomenico è la terza volta che si trova a gareggiare a livello nazionale. Questo è l’ultimo anno di liceo dei due ragazzi, ma si sono affacciati alle olimpiadi altre nuove leve del liceo, già l’alunno Cuccia Mario che frequenta la seconda classe è stato scelto per andare a Catania a frequentare un corso preparatorio alle Olimpiadi.

Scalzi e Durante sono vincitori anche dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici dell’Università Bocconi, una delle competizioni più prestigiose per gli studenti appassionati di numeri e logica. Superare la fase distrettuale non è un’impresa semplice, e gli studenti del “Guarasci-Calabretta” hanno dimostrato grande preparazione e talento.

Questi giovani talenti hanno dato prova di eccellenti capacità logico-matematiche, dimostrando il valore dell’istituto nel panorama della formazione scientifica.

In particolare, Giandomenico Scalzi ha raggiunto un incredibile primo posto ad entrambe le competizioni, guadagnandosi con merito un posto nella finale nazionale.

La comunità scolastica e i docenti esprimono grande soddisfazione per i risultati ottenuti e continueranno a supportare gli studenti nel loro percorso di crescita accademica. “Siamo orgogliosi di questi ragazzi, che con il loro impegno e la loro passione hanno raggiunto traguardi straordinari,” ha dichiarato il responsabile delle Olimpiadi di Matematica dell’istituto il professore Rocco Paparazzo.

Ora gli studenti qualificati guardano con entusiasmo alla finale di Cesenatico, dove avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori talenti della matematica provenienti da tutta Italia. L’intera scuola tifa per loro, augurandogli il massimo successo!

Questo trionfo non è solo il frutto dell’impegno individuale, ma anche il simbolo della qualità dell’istruzione offerta dal “Guarasci-Calabretta”. In un’epoca in cui il valore della conoscenza rischia di essere sottovalutato, questo Istituto continua a essere un faro di formazione e crescita culturale, dove lo studio rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro dei giovani.

Qui, l’istruzione è sinonimo di eccellenza, di preparazione rigorosa e di opportunità per affrontare il mondo con competenza e determinazione.