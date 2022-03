Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Scalea è intervenuta questa mattina alle ore 10.50 circa in via Roma, nel comune di Verbicaro, per incendio abitazione.

All’interno dell’appartamento si rinveniva il corpo esanime di una donna di anni 72, coinvolta dal rogo *probabilmente* divampato durante l”accensione di una stufa.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Ulteriori accertamenti per risalire all’ origine dell’incendio.