“Su Soverato mi aspettavo un dibattito sulle idee”

In questi giorni ho scritto una riflessione. L’ho fatto da cittadino, con sincerità e con amore per la mia città. Mi aspettavo un dibattito sulle idee.

Invece molti hanno iniziato a chiedersi chi fosse l’autore, come se il nome fosse più importante delle parole.

Questo fa capire che, a Soverato, troppo spesso ascoltiamo chi parla e non cosa dice.

Eppure i contenuti erano chiari e rimangono lì, davanti agli occhi di tutti.

Le riflessioni di Francavilla e Matacera, forse sbagliate nei tempi, ma non nei contenuti, erano oneste, lucide e rispettose.

Sono state dette con quiete, con equilibrio, con la pacatezza di chi vuole ragionare e non provocare.

Hanno toccato argomenti importanti. Hanno riacceso un dialogo che mancava da anni.

Hanno smosso una città che da troppo tempo ascolta una sola voce.

Poi, alla risposta del Sindaco, che è stata composta e istituzionale, è successo qualcosa che dovrebbe farci riflettere profondamente. Nei commenti non è arrivato un confronto sulle idee, ma aggressività.

Sono arrivati attacchi personali e insulti contro Francavilla e Matacera, che invece avevano parlato senza alcuna ostilità.

Il Sindaco non ha mai offeso nessuno, ma alcuni cittadini sì, e questo è un segnale che non possiamo ignorare.

Come può un cittadino sentirsi libero di esprimersi se la reazione non è discutere i contenuti, ma colpire la persona

Come possiamo crescere se ogni voce diversa viene trattata come un bersaglio

Da oltre dodici anni viviamo senza una vera minoranza organizzata.

L’unica voce fuori dal coro, quella di Azzurra Ranieri, ha tentato più volte di portare un punto di vista diverso, e per questo è stata spesso attaccata anche sul piano personale.

Se questo è il clima, non stupisce che pochi abbiano il coraggio di esporsi.

Eppure una città cresce solo con più voci, più idee, più confronto.

Lo dico da cittadino, con onestà. Soverato è stata fortunata.

È stata amministrata da persone perbene, che hanno operato con buona fede.

Ma la fortuna non è una strategia.

Perché se un giorno al loro posto arrivassero persone meno corrette, senza una minoranza forte e vigile, sarebbe un problema serio.

Una città senza contraddittorio è una città vulnerabile, una città che rischia di non accorgersi più delle proprie fragilità.

Ecco perché il contributo di Francavilla, di Matacera e di chiunque oggi prova ad aprire un confronto va accolto e non respinto.

Le voci pacate sono spesso le più coraggiose. Le voci oneste sono quelle che fanno crescere una comunità.

Non dobbiamo spegnerle con l’aggressività.

Dobbiamo accoglierle come un valore. Forse è arrivato il momento di allargare lo sguardo.

Gli anni senza dialettica ci hanno irrigidito e abituato al silenzio.

Io spero che alla prossima tornata elettorale molti cittadini scelgano di impegnarsi per ridare a Soverato un confronto serio, vivace e rispettoso. Perché senza contraddittorio non c’è politica.

E senza politica non c’è futuro. Lasciamo che le idee circolino.

Lasciamo che il pensiero torni a essere libero.

Lasciamo che Soverato impari di nuovo ad ascoltare, senza tifo e senza aggressività.

Io rimango anonimo, non perché sia un vigliacco, ma perché voglio che si parli dei contenuti e non del mio nome.

Vorrei che ogni cittadino potesse farlo, senza paura di essere insultato, senza il timore di essere trascinato nei personalismi.

Non voglio che si parli di me. Voglio che si parli di Soverato.

Del suo presente. Del suo futuro.

Di ciò che potremmo diventare se tornassimo ad ascoltarci davvero.

Lo dico da cittadino innamorato della propria città.

Soverato merita più confronto, più coraggio, più rispetto.

Soverato merita tutti noi, migliori di come siamo stati finora.

Firmato,

un cittadino soveratese qualunque