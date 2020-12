Succede in Calabria – Apecar al posto dell’ambulanza, salvata anziana con malore

L’ambulanza, prontamente contattata dal marito, non era riuscita ad arrivare fin sotto casa. Non rimaneva che mettersi sull’Ape car di famiglia e provare a raggiungere in fretta l’ospedale. La vicenda è quella di una coppia di anziani di Santa Severina, nel Crotonese.

Lei 86enne, in piena crisi respiratoria. Il marito disperato che chiama i soccorsi. I sanitari del 118 che non riescono a raggiungere l’abitazione e decidono di proseguire a piedi. Arrivati sul luogo si accorgono però che le condizioni della donna sono gravi. Bisogna guadagnare subito l’ospedale.

Così la paziente viene caricata sull’Ape car fino al punto in cui l’ambulanza si era dovuta fermare. E da lì verso il San Giovanni di Dio di Crotone dove vengono praticate le prime cure. E soprattutto, si scopre che la donna è positiva al Covid.