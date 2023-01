Successi sportivi e musicali per l’IC Manzoni-Augruso di Lamezia Terme

Ancora successi per l’IC Manzoni-Augruso di Lamezia, sia in ambito sportivo che musicale. Domenica, nella verde location del parco “Peppino Impastato” la scuola ha preso alla festa di chiusura dei progetti “Cestistica School” e “Cestistica e Parkeggiando in Parrocchia”, targati Cestistica Lamezia e Malgrado Tutto con il progetto denominato “Parkeggiando.

Una giornata a cui hanno fatto da cornice i tanti bambini presenti, accompagnati da genitori, nonché i delegati degli istituti scolastici. Soltanto l’IC Manzoni-Augruso è stata rappresentata dalla dirigente scolastica, Antonella Mongiardo, unica preside presente all’evento domenicale, la quale è intervenuta sull’importanza dello sport nella formazione dei giovani. Tra l’entusiasmo di alunni, insegnanti e genitori, la dirigente si è soffermata sull’ “importanza di promuovere la pratica sportiva, importante contribuito- ha detto- che per lo sviluppo di soft skills e competenze sociali, attinenti allo spirito di squadra, alla capacità di relazionarsi agli altri e di organizzare autonomamente, il proprio tempo libero”.

Prosegue, dunque, con soddisfazione l’educazione alla salute e allo sport nell’Istituto comprensivo “Manzoni-Augruso”, che dopo aver avviato il progetto “A scuola di benessere” in una classe di prima media, si prepara, ora, ad organizzare il torneo di calcio Edusport. School.

“Il progetto – dice la dirigente scolastica Antonella Mongiardo- nasce dall’idea di integrare tra loro tre valori importanti per la crescita dei giovani: l’educazione, come valorizzazione delle interazioni tra coetanei e adulti; lo sport come esperienza individuale e di gruppo, per momenti di confronto e condivisione; e la scuola, come principale punto di riferimento per la crescita culturale e umana dei giovani”.

Il progetto, caldeggiato dalla preside e dai docenti di scienze motorie, si colloca in modo trasversale rispetto allo strumento sport, che assume, in questo contesto, il valore di opportunità formativa ed educativa.

I docenti Aldo Mercuri e Marzia Marrone coordineranno la parte strettamente sportiva e tecnica del progetto, con una particolare attenzione alla formazione e alla sensibilizzazione verso i valori positivi dello sport, dal gioco libero ai campi da gioco, al recupero del valore del calcio. Un modello di torneo piramidale di calcio a cinque che sarà suddiviso per fasce d’età, durante il periodo d’oro dell’apprendimento motorio.

Nei giorni scorsi, nell’ambito della quinta edizione della “Kermesse d’inverno per specialità strumentali e vocali” inserita nella decima edizione del Festival “Chitarre e oltre…” promossa dall’associazione culturale “Animula” di Lamezia, aperta a tutti gli Istituti della Calabria, in particolare a quelli aderenti alla “Rete degli Istituti ad Indirizzo musicale”, si è svolta una manifestazione, realizzata in sinergia con il Museo diocesano di Lamezia Terme. Il pubblico ha potuto godere di un ricco repertorio, che ha abbracciato composizioni di più generi, dal classico, al pop, al jazz, con formazioni cameristiche ed esibizioni solistiche variegate come specialità strumentali e di notevole livello esecutivo, considerata anche la giovanissima età dei partecipanti. Si sono distinti particolarmente gli allievi dei maestri Stefania Gualteri, Diego Apa, Francesco Pagnotta (pianoforte), Ivan Macri e Diego Smiraglio (chitarra), Francesco Falcone (violino), Giovanna Massara (canto), Teresa Caruso (flauto), Giorgio Michele De Giorgio (violoncello) e tutti docenti del Liceo Musicale Statale “T. Campanella”, diretto dalla dirigente Susanna Mustari.

Apprezzatissime le performances degli allievi del maestro Vittorio Viscomi dell’Istituto Comprensivo “Manzoni Augruso”, guidato dalla dirigente Antonella Mongiardo, e quella dei “piccoli maestri”, tutti di classe prima e seconda della scuola secondaria di primo grado, allievi del maestro Claudio Fittante.

La manifestazione è stata molto apprezzata anche dal direttore del Museo Diocesano, Paolo Francesco Emanuele, che ha espresso l’auspicio di future collaborazioni per la realizzazione eventi come questi, che rappresentano un importante momento di crescita e di confronto per l’intera comunità.