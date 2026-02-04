Successo a Badolato per l’evento “FAI Ponte tra Culture”

“Il rito del maiale in Calabria nella tradizione popolare: un’antica festa di comunità”

Nell’antico borgo una giornata inter-culturale interessante e partecipata tra laboratori culinari, arte e convivialità organizzata dalla Delegazione FAI Catanzaro in collaborazione con la Pro Loco Badolato APS, l’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi e col supporto degli operatori commerciali locali Macelleria Bressi e Ristorante “Il Castellano”.

Domenica 01 Febbraio, Badolato Borgo ha ospitato un altro importante appuntamento interculturale organizzato dalla Delegazione FAI Catanzaro nel contesto del percorso progettuale “FAI Ponte tra Culture”, ufficialmente avviato lo scorso 12 ottobre con le Giornate FAI d’Autunno 2025.

Questo terzo evento – dopo quello di novembre riservato al rito della tradizionale raccolta delle olive e della produzione dell’Olio EVO – è stato dedicato all’approfondimento di una delle più importanti tradizioni culinarie regionali: “Il rito del maiale in Calabria nella tradizione popolare: un’antica festa di comunità”.

Una giornata interessante ricca di attività che si è articolata con un laboratorio di cucina tradizionale al mattino e con un pranzo conviviale presso il Ristorante “Il Castellano”.

Il laboratorio, teorico-pratico, è stato curato professionalmente dal macellaio e salumiere Massimo Bressi della Macelleria Bressi di Badolato Marina, dalla scrittrice Barbara Froio e da un gruppo di chef esperti dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi guidato dal suo presidente Domenico Origlia e dalla Lady Chef Lidia Cipriani.

L’evento, che ha registrato la partecipazione di ospiti italiani e stranieri (argentini, americani, inglesi, svizzeri e svedesi), è stato animato dal cantastorie Andrea Bressi Cantastorie e dalla sua musica popolare calabrese.

La giornata si è conclusa assieme a tutti i partecipanti – accompagnati dalla Pro Loco Badolato APS, dai suoi volontari SCU dell’UNPLI Calabria e dallo stesso Andrea Bressi – con una visita pomeridiana a Palazzo Gallelli ed alla mostra artistico-culturale “Pupi, Papatuli e Babbareddi”, allestita presso il CAT/Centro di Accoglienza Turistico-Culturale di Badolato Borgo grazie al lavoro di Linea Jonica APS e del Team Artist “Spop-Art” e visitabile gratuitamente fino al 12 Aprile 2026.

La Delegazione FAI di Catanzaro, assieme al coordinamento del progetto FAI PONTE TRA CULTURE, è già al lavoro per i prossimi appuntamenti che si terranno il 28 Febbraio a Caraffa di Catanzaro con l’evento “Lingua Madre – Calabria Arberia” e nel mese di Aprile, sempre a Badolato, con un gran momento di festa e condivisione con la sua comunità multiculturale internazionale.