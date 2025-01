Successo a Badolato per la V Edizione del Presepe Vivente

L’Ass.ne Culturale “N.Caporale” di Badolato chiude con soddisfazione il 2024 col successo della V Edizione del Presepe Vivente con circa 1400 visitatori in un solo giorno!

L’Associazione Culturale “Nicola Caporale” di Badolato chiude con soddisfazione il 2024. Un anno sociale caratterizzato dai successi del Primo Concorso della Poesia – promosso lo scorso Marzo in occasione della Giornata mondiale sulla poesia col coinvolgimento delle Scuole locali e la partecipazione attiva di Daniela Trapasso e del prof. Gerardo Pagano – e della V Edizione del Presepe Vivente “Badolato è culla per Te”.

L’Associazione, presieduta da Myriam Rovito, ha altresì sostenuto una raccolta fondi territoriale promossa la scorsa estate dal Comitato Basso Ionio Catanzarese della Croce Rossa.

Nei mesi autunnali è stata co-promotrice, assieme alla Pro Loco Badolato APS ed altre associazioni locali, della costituzione di un comitato organizzativo inter-associativo che ha dato il via alla programmazione di un ciclo di eventi di comunità, abbinato ad una lotteria-raccolta fondi dal basso, che si articolerà da Dicembre 2024 ad Aprile 2025.

Tra gli eventi invernali più importanti si è deciso di puntare sulla V Edizione del Presepe Vivente “Badolato è culla per Te”, quest’anno realizzato in data unica il 26 dicembre 2024. Un evento di comunità che ha saputo coinvolgere circa 100 persone tra attori, comparse, tecnici, scenografe, costumiste, accompagnatori, operai per gli allestimenti, volontari ecc.

Sono stati circa 1400 i cittadini, visitatori calabresi e turisti accorsi a visitare il borgo ionico che è stato palcoscenico naturale della rappresentazione scenica organizzata con l’importante supporto istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Badolato, guidata dal Sindaco Giuseppe Nicola Parretta e con il patrocinio e contributo della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria – On. Filippo Mancuso.

“La manifestazione – dichiara la presidente Myriam Rovito – si è svolta per scelta in unica data il 26 Dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 21.30. Per l’evento è stata messa in piedi una macchina organizzativa importante. Il percorso del Presepe Vivente, quest’anno, ha cambiato zona e tragitto attraversando l’antico rione “u destru”, emozionando tutti i visitatori per la sue bellezze paesaggistiche ed architettoniche, con la scena finale della Natività ubicata in Largo Matteotti. I tanti visitatori sono stati accompagnati da guide in gruppi formati da 40/50 ed hanno potuto così ammirare scene religiose, scene di vita quotidiana, mestieri dell’epoca. È stato possibile visitare ed ammirare anche viuzze caratteristiche dell’antico borgo con scorci mozzafiato, un piccolo presepe della Calabria Jonica, che stanno lì a meravigliarci da quasi un millennio. Per noi si tratta ormai di un vero e proprio evento di comunità, che è riuscito a coinvolgere tra personaggi, guide e staff tecnico-logistico circa 100 persone. Tra di loro famiglie intere con bambini e ragazzi. Abbiamo concluso il tutto con grande soddisfazione, con un po’ di stanchezza ma sempre in gioia e col sorriso in volto, grazie ad uno sforzo collaborativo comunitario.”

“Colgo qui l’occasione – continua la Rovito – per ringraziare i membri della mia Associazione e di tutto il direttivo, tutti gli attori e le comparse coordinati da Bruno Leuzzi, le migliaia di visitatori accorsi a Badolato Borgo, l’Amministrazione Comunale ed il Sindaco Giuseppe Nicola Parretta che si è impegnata a pulire il percorso con la Ditta Alberto Gallelli e con gli operai e volontari SCU del Comune, con la Polizia Municipale e la Caserma dei Carabinieri di Badolato a garantire un buon servizio sicurezza e viabilità ed offrire un servizio navetta con la Ditta Autoservizi Steimann. Grazie alla Presidenza del Consiglio Regionale per il supporto ricevuto e grazie anche alle seguenti attività: Piccolo Ristorante del Borgo “Aquà” di Badolato, VS Motors di Davoli, Associazione “Villa Collina” di Badolato, Gioielleria del Maestro Riverso di Davoli, Ditta Edile di Pinuccio Steffanelli e famiglia, Ditta “Amato Impianti” di Mario e Vincenzo Amato, “Terremotu Impianti” di Ettore Menniti, “Ideart” di Antonio Commodaro, “L’Orto della Nazionale” di Simone Tassone, “Costa degli Angeli” di Domenico Leuzzi.

Il Presepe Vivente di Badolato ha visto anche la partecipazione di tante altre associazioni ed organizzazioni locali: CS META 2, Associazione di Promozione Sociale “MaMa”, A.Op.T. “Riviera e Borghi degli Angeli”, Ass.ne Culturale “La Radice”, Comitato “Basso Ionio Catanzarese” della Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri, Confraternita Religiosa dell’Immacolata col suo priore Vincenzo Spasari, Pro Loco Badolato APS, volontari SCU dell’Unpli Calabria impegnati nell’apertura straordinaria di Palazzo Gallelli col suo Info-point turistico e le visite gratuite alla Mostra Fotografica “Rughe. Memorie di una generazione” di Pino Codispoti.

Importante, è stato il lavoro straordinario, per i vari allestimenti scenografici e per i costumi, realizzato da Anna Larocca e Loredana Tedesco supportate da Rosetta Galati, Daniela Emanuele, Elizio Vasile, Felice Lopilato, Pasquale Romeo, Katia Bressi, Vittoria Paparo, Maria Vittoria Primerano, Mimmo Cossari, Fortunato Epifani, Vincenzo Mazzotta, Rosetta e Concetta Paparo. Per il lavoro tecnico-logistico legato alle scelte della location e della comunicazione: Isidoro Ermocida, Roberto Giglio e Giuseppe Marino. Per il servizio di accompagnamento dei gruppi, le “guide”: Guerino Nisticò, Totò Femia, Antonella Priolo, Enrico Nisticò, Mario Gallelli, Maria Vittoria Lentini, Sabina Staiano, Teresa Larocca e Francesca Marino. Per la gestione dei flussi di entrata ed uscita dei gruppi nel percorso del Presepe Vivente, grazie immensamente al paziente lavoro di Pietro Piroso, Vittoria Frascà e tanti altri volontari. Per la promozione e la diffusione post-evento determinanti sono state i lavori di Salvatori Cossari e di Gori Campese coi suoi collaboratori.

Non ci resta che augurarvi un BUON ANNO ed invitarvi a partecipare alle prossime manifestazioni in cantiere per il 2025!

Ringraziamento speciale al gruppo di attori ed attrici, qui citati in ordine di apparizione: Vincenzo Maria Ermocida, Giorgio Morana, Vittorio Zangari, Antonino Laganà, Vanessa Russo, Adele Laganà, Noemi Grande, Donika Rrabi, Vittoria Lentini, Rosetta Criniti, Katia Procopio, Ernestina Pezzotta, Giuseppe Bressi, Vincenzo Catanzariti, Lina Spasari, Enza Procopio, Vincenzina Esposito, Nicola Parisi, Rosetta Paparo, Concetta Paparo, Vittoria Gallelli, Anna Battaglia, Fabrizio Schiavone, Sara Carella, Vittoria e Totò Schiavone, Vittoria Paparo, Rosa Lopilato, Antonio Commodaro, Antonio Andreacchio, Mattia Rudi, Domenica Pia Leuzzi, Maria Vittoria Nisticò, Valeria Carioti, Cinzia Lopilato, Raffaella Leuzzi, Teresa Lentini, Assunta Froio, Bruno Ramogida, Fortunato Epifani, Carmela Frascà, Marcella Codispoti, Greta Froio, Manuel Lentini, Cosimo Lentini, Bruno Caporale, Pasquale Ermocida, Domenico Ermocida, Matteo Caporale, Domenico Frascà, Pasquale Papaleo, Vittoria Primerano, Franco Guglielmo, Vincenzo Andreacchio, Giuseppe Leuzzi, Cosimo Mosca, Francesco Nisticò Mosca, Alejandro Ruiz, Liberina Leone, Antonio Marino, Alessandra Lentini e Diego Marino.