Successo a Montepaone per la XVI edizione del Premio Internazionale Liber@mente

Nella suggestiva cornice dell’anfiteatro comunale di Montepaone Lido (CZ), sul lungomare Nausicaa, gremito di spettatori attenti e appassionati, si è svolta la XVI edizione del Premio Internazionale Liber@mente, un evento che si è confermato ancora una volta come uno dei principali appuntamenti della regione Calabria, molto seguito e apprezzato anche al di fuori dai suoi confini.

I premi, costituiti dalla preziosa opera “Volo” dell’artista Angela Fidone, sono stati consegnati a figure, associazioni ed enti di spicco nel panorama culturale, accademico e sociale.

La serata è stata condotta dalle giornaliste Rossella Galati e Daniela Rabia ed è stata arricchita da pregevoli momenti musicali, con le performance degli artisti dell’associazione Amici dell’Opera Lirica – ADOL e del duo composto da Anna Maria Paonessa al violino e Stefano Scozzafava alla tastiera. Questi intermezzi hanno saputo coniugare riflessione e arte, in perfetta sintonia con la tradizione del Premio.

I prestigiosi premi sono stati assegnati a Dario Caroniti, docente dell’Università degli Studi di Messina, per il suo contributo allo studio e alla diffusione del pensiero liberale, specialmente all’interno della dottrina sociale della Chiesa e del liberalismo cattolico; all’Istituto Liberale, importante think tank italiano, per il suo impegno nell’educazione ai principi della libertà individuale e del libero mercato; e a L’Opinione delle Libertà, storico giornale quotidiano, che rappresenta un punto di riferimento per l’informazione equilibrata e il dibattito sui temi cruciali della società contemporanea.

Oltre ai premi indicati, sono stati conferiti riconoscimenti speciali a realtà associative e individuali che hanno fornito un contributo significativo alla promozione culturale e sociale, come la Biblioteca comunale “Saverio Grande” di Gasperina, l’Associazione turistica Pro-loco di Petrizzi “Il fiore di Pietra”, l’Associazione culturale APS “La radice sociale” di Montauro, l’Associazione “Onda d’urto” di San Lucido, “I vacantusi” di Lamezia Terme, l’Archeoclub d’Italia APS di Locri, l’ADOL – Amici dell’opera lirica di Catanzaro, e Paolo Mascaro, avvocato e sindaco di Lamezia Terme.

La XVI edizione del Premio Internazionale Liber@mente si è così conclusa con grande successo, riaffermando il ruolo centrale di questa manifestazione nel promuovere i valori della libertà, della proprietà privata e dell’autonomia individuale.

Per Sandro Scoppa, presidente della Fondazione Vincenzo Scoppa, organizzatrice dell’evento: «Il Premio Internazionale Liber@mente rappresenta un momento di riflessione e di riconoscimento per coloro che, con il loro impegno, sostengono e diffondono i valori della libertà e dell’autonomia difendono la proprietà e il mercato, sostengono la cooperazione volontaria ed elettiva. Quest’anno, più che mai, abbiamo voluto premiare non solo l’eccellenza culturale e accademica, ma anche l’impegno concreto di associazioni e istituzioni regionali che, con il loro lavoro quotidiano, contribuiscono a costruire una società più libera e consapevole. La partecipazione appassionata e l’attenzione del numeroso pubblico sono la prova che questi valori sono più vivi che mai, e che la nostra missione di promuoverli trova un’eco forte e sentita nella comunità».