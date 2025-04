Successo a S. Andrea Jonio per la prima edizione del concorso Dance Star Award

Domenica 27 aprile, S. Andrea Apostolo dello Ionio ha ospitato la prima edizione del concorso DANCE STAR AWARD, una manifestazione artistica e pubblicitaria che ha visto protagonisti i giovani talenti della danza provenienti da tutta la Regione Calabria.

L’evento, organizzato con passione e professionalità da APP EVENT di Antonio Primerano in collaborazione con l’ASD Ama Danzando di Davoli Marina, ha rappresentato la tappa di qualificazione ufficiale per la finalissima regionale del Premio Artistico “Terra Mia” Calabria tra Danza, Cultura e Tradizione, che si terrà il 9 e 10 luglio all’Arena Teatro di Soverato.

Sono state 44 le coreografie selezionate, portate in scena da moltissime associazioni e scuole di danza calabresi, che hanno dimostrato il loro talento e la loro passione per la danza. Il pubblico presente ha potuto apprezzare la varietà e la qualità delle esibizioni, che hanno rappresentato un vero e proprio spettacolo per gli occhi e per il cuore.

“ENORME GRAZIE a tutti i partecipanti e al pubblico meraviglioso che ha riempito di energia e passione l’intera manifestazione”, ha dichiarato Antonio Primerano, direttore artistico dell’evento. “La danza è stata al centro della scena e ha unito tutti in un’esperienza unica e indimenticabile. Come dico sempre, LA DANZA è Condivisione e mai Competizione”.

Dopo la selezione live, ora si aprono le selezioni online, che saranno aperte fino al 30 maggio. Le coreografie selezionate online andranno a completare il tabellone finale della manifestazione.

Il DANCE STAR AWARD si propone come un’occasione concreta per offrire visibilità ai danzatori emergenti, creare connessioni tra scuole, artisti e professionisti del settore e valorizzare le eccellenze locali attraverso la danza come forma d’arte e linguaggio universale.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli enti che hanno sostenuto l’evento, tra cui il CSI, la Libertas e il Comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio.

Non resta che attendere la finalissima regionale del Premio Artistico “Terra Mia” e il Festival “Calabria in Danza”, che si terranno a Soverato il prossimo luglio. La danza è un viaggio che continua…