Successo a Santa Caterina dello Ionio per l’evento “Befane in piazza”

A Santa Caterina dello Ionio, una gremita piazza Papa Giovanni XXIII, allestita a tema per l’occasione, ha dato il benvenuto al nuovo anno con la manifestazione “BEFANA IN PIAZZA”.

L’evento, realizzato nel giorno dell’Epifania dalla ProLoco di Santa Caterina dello Ionio APS, ha regalato un pomeriggio di puro divertimento per grandi e piccini con tanta buona musica, dolci ed intrattenimento.

Alle ore 16.00, a cura dell’Associazione Graziella Cous Cous, è stato presentato ai bambini lo spettacolo di burattini e le bolle di sapone. Dal tetto del Municipio, tra l’incredulità e la meraviglia della folla, con un grande sacco pieno di regali e carbone, è poi arrivata in grande stile la Befana che ha dispensato a tutti, dolci e caramelle contribuendo a rendere l’atmosfera magica e gioiosa.

Lo stupore dei più piccoli ha suscitato grande emozione tra i presenti che hanno anche potuto gustare una ricca merenda offerta dalla ProLoco.

A seguire, il gruppo etnico degli Almafolk ha allietato la serata con testi della musica tradizionale locale intrattenendo i tantissimi cittadini giunti per l’evento da ogni parte della Calabria.

Non è mancato il tipico “spacca e mangia” e le squisite zeppole, molto apprezzati da tutti.

L’iniziativa, organizzata con dovizia di particolari anche nella scenografia, si pone al termine di un ricco programma di eventi natalizi predisposto insieme al sindaco Francesco Severino e l’amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio e di fatto si colloca come primo appuntamento del 2025.

“Sono molto soddisfatta – ha dichiarato la presidente Sofia De Matteis – per il grande lavoro che stiamo facendo. Ci tengo a ribadire che il nostro è un ente a promozione sociale e che coloro che collaborano lo fanno esclusivamente a titolo di volontariato. Ogni nostra iniziativa punta a stimolare la socialità e l’aggregazione ed i nostri eventi, sempre molto partecipati, sono il frutto di tanti sforzi. Puntiamo a far conoscere il nostro territorio e le nostre peculiarità. Voglio ringraziare anche il sindaco Severino insieme all’amministrazione per il sostegno costante a tutti i nostri eventi. Avere le istituzioni al nostro fianco ci dà forza e ci spinge ad andare avanti sempre per il bene della nostra piccola comunità”.

Al termine del concerto, la tradizionale foto di rito ha concluso la serata in un ambiente di grande festa ed armonia che, sulla scorta delle dichiarazioni del presidente, continuerà nei prossimi mesi con nuovi ed imperdibili appuntamenti.

Non ci resta che rimanere aggiornati con la ProLoco di Santa Caterina dello Ionio.