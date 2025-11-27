Successo a Soverato per la Festa di San Martino: Estratti i Biglietti Vincenti

Grande entusiasmo e partecipazione hanno fatto da cornice all’attesa estrazione dei premi della tradizionale Serata di San Martino di Soverato.
Il comitato organizzatore “Amici di San Martino” ha ufficialmente comunicato l’esito del sorteggio che si è svolto in data odierna, assegnando i premi messi in palio per celebrare l’amato evento che ha riscosso ancora una volta un notevole successo tra la comunità e i visitatori.
I Numeri Fortunati Estratti
Di seguito i numeri dei biglietti vincitori:
I° PREMIO 0873
II° PREMIO 0707
III° PREMIO 1280
IV° PREMIO 1602
Gli “Amici di San Martino” ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, contribuendo al successo della manifestazione. Si invitano i possessori dei biglietti vincenti a contattare il comitato per le procedure di ritiro dei premi.