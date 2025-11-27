Successo a Soverato per la Festa di San Martino: Estratti i Biglietti Vincenti

Grande entusiasmo e partecipazione hanno fatto da cornice all’attesa estrazione dei premi della tradizionale Serata di San Martino di Soverato.

Il comitato organizzatore “Amici di San Martino” ha ufficialmente comunicato l’esito del sorteggio che si è svolto in data odierna, assegnando i premi messi in palio per celebrare l’amato evento che ha riscosso ancora una volta un notevole successo tra la comunità e i visitatori.

I Numeri Fortunati Estratti

​Di seguito i numeri dei biglietti vincitori:

I° PREMIO 0873

II° PREMIO 0707

III° PREMIO 1280

IV° PREMIO 1602

Gli “Amici di San Martino” ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, contribuendo al successo della manifestazione. Si invitano i possessori dei biglietti vincenti a contattare il comitato per le procedure di ritiro dei premi.