Successo a Soverato per la Festa di San Martino: Estratti i Biglietti Vincenti


Grande entusiasmo e partecipazione hanno fatto da cornice all’attesa estrazione dei premi della tradizionale Serata di San Martino di Soverato.

Il comitato organizzatore “Amici di San Martino” ha ufficialmente comunicato l’esito del sorteggio che si è svolto in data odierna, assegnando i premi messi in palio per celebrare l’amato evento che ha riscosso ancora una volta un notevole successo tra la comunità e i visitatori.

I Numeri Fortunati Estratti
​Di seguito i numeri dei biglietti vincitori:
I°  PREMIO   0873
II° PREMIO   0707
III° PREMIO  1280
IV° PREMIO  1602

Gli “Amici di San Martino” ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, contribuendo al successo della manifestazione. Si invitano i possessori dei biglietti vincenti a contattare il comitato per le procedure di ritiro dei premi.