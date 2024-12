Successo a Soverato per la Seconda Edizione de ‘’La 10 km della Perla dello Jonio’’

Domenica 15 Dicembre è andata in scena la 2^ Edizione “La 10 km Perla dello Jonio” Premio Speciale Salvo Criscuolo, gara inserita nel calendario Nazionale Fidal e valida come 10^ prova regionale del CdS corsa su strada Master, ottimamente organizzata dalla A.S.D. Poliporto Soverato.

Gli organizzatori sono stati premiati con una massiccia partecipazione di atleti che nelle varie categorie hanno superato i 300 iscritti. Alle 10 in punto gli atleti hanno preso il via lungo il suggestivo circuito di 3.333 mt. da ripetere 3 volte con un totale di 10 km.

La vittoria in campo maschile è andata ad Andrea Pranno portacolori della Cosenza K42 che chiudendo i 10 km in 31’36” precede lo junior dell’Atletica Krotoniate Francesco Mattias Rizzotto, sul terzo gradino del podio sale Luigi Conforti anche lui della Cosenza K42 che con il tempo di 33’07’’ stabilisce il suo personal best sulla distanza.

In campo femminile la vittoria va a Palma De Leo della Caivano Runners con un crono di tutto valore 38’46’’ sul secondo gradino del podio sale Sabrina Gioberti della ASD Kos Running con 42’48’’ chiude il podio la soveratese Italia Sinopoli portacolori della ASD Corricastrovillari che con il crono di 43’02’’ stabilisce il suo personal best.

Tra le società calabresi trionfa la Hobby Marathon Catanzaro che si laurea Campione Regionale Master di corsa su strada 2024 sia in campo maschile che femminile.

Il Premio Speciale Salvo Criscuolo è stato conquistato da Rosario Citriniti della ASD Giannone Running Circuit.

Alle 11:30 via Cristofaro Colombo è invasa dai bambini che si sfidano nelle varie categorie giovanili.

Dopo la premiazione la manifestazione si è conclusa con un ricco pasta party.

La ASD Poliporto Soverato ringrazia gli sponsor, l’Amministrazione Comunale di Soverato, il Comando di Polizia Locale di Soverato e il Gruppo Volontari ANC Soverato perché grazie a loro è stato possibile realizzare questo grande evento.