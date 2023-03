Successo al quinto set per il Volley Soverato contro il Millenium Brescia

Successo al quinto set per il Volley Soverato che supera con merito il forte Millenium Brescia che nel turno precedente era andato a vincere a Roma contro la capolista. Una vittoria pesante per il Soverato che si toglie un’altra grande soddisfazione battendo una delle candidate alla promozione in serie A1.

Prosegue quindi nel migliore dei modi questa stagione molto positiva pera squadra del presidente Matozzo che sta affrontando la pool promozione molto bene. Passiamo alla gara. La squadra di Chiappini scende in campo con Malinov e Korhonen a formare la diagonale, al centro Cecchi e Giambanco, in banda la statunitense Schwan con capitan Giugovaz, libero Ferrario.

Rispondono le ospiti con l’ex Boldini al palleggio e Obossa opposto, coppia centrale formata da Consoli e Torcolacci, schiacciatrici Pamio e Cvetnic con Scognamillo libero. Al Pala Scoppa inizia la gara con il Soverato che dimostra dalle prime battute di voler affrontare le più quotate avversarie senza alcun timore reverenziale. Malinov e compagne dopo un risultato di pareggio sul 13-13 nell parte finale del set allungano 19-17 ma le ospiti riacciuffano la parità 20-20 e riescono a spuntarla nel finale 23/25.

Secondo set che vede le due squadre giocare punto a fino al 20-20 quando sono le calabresi ad avere il break vincente chiudendo 25/22. Il set vinto ha dato maggiore fiducia alle biancorosse che nel terzo gioco dominano in campo giocando ancora bene e riuscendo a guadagnare vantaggi importanti, 16-10, che consentono alle biancorosse di chiudere il gioco con ampio margine 25/12.

Soverato, dunque, ha ribaltato il punteggio nel computo set. La squadra di coach Chiappini é determinata e nel quarto parziale conduce 5-4; le ospiti reagiscono e ribaltano il punteggio 6-9. Nuova parità 10-10. Nuovo più tre per Brescia, 14-17 e 18-21.

Le ragazze di Beltrami chiudono 21/25 guadagnando il tie break. Quinto e decisivo set con le padrone di casa che partono meglio portandosi 6-2. Al cambio campo é avanti Soverato 8-5. Continua la compagine di casa ad aumentare il vantaggio, 12-7, e Soverato chiude con grande merito il match vincendo 15/7 conquistando due punti in classifica.

Volley Soverato 3

Millenium Brescia 2

Parziali set: 23/25; 25/22; 25/12; 21/25; 15/7

VOLLEY SOVERATO: Malinov 2, Schwan 22, Cecchi 13, Ferrario (L), Giambanco 4, Cherepova ne, Giugovaz 20, Zuliani, Salviato, Korhonen 24, Tolotti ne, Barbaro ne. Coach: Luca Chiappini

MONTECCHIO: Blasi, Orlandi ne, Boldini 3, Consoli 14, Torcolacci 12, Cvetnic 13, Pamio 10, Obossa 17, Munarini, Scognamillo (L), Zorzetto ne, Foresi, Ratti. Coach: Alessandro Beltrami

ARBITRI: Morgillo Davide – Stellato Giuseppina

DURATA SET: 26′,29′,22′,25′. Tot 1h42′

MURI: Soverato 10, Brescia 8