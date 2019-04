Successo del Siciliani di Catanzaro alle Olimpiadi di Economia e Finanza

Lo scorso 16 Aprile si è svolta la competizione regionale relativa alle Olimpiadi di Economia e Finanza, indette per la prima edizione dal MIUR, in collaborazione con il comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. Gli studenti Luca Merante (2D) per la categoria junior, e Giorgia Castiglione (3C) per la categoria senior, si sono sfidati con studenti provenienti dalle altre province calabresi, dopo aver superato le rispettive gare d’istituto nello scorso mese di marzo.

Al termine della fase regionale, i due studenti del nostro liceo, guidati dalla docente referente prof.ssa Zaira Silipo, hanno riportato la migliore posizione nella classifica di merito, guadagnando la partecipazione alla finale nazionale che si svolgerà nel mese di maggio a Trieste. La dirigente scolastica, prof.ssa Francesca Bianco, esprime piena soddisfazione per il risultato raggiunto, che conferma l’attenzione da parte della propria scuola nei confronti del potenziamento multidisciplinare dell’offerta formativa.

Particolarmente significativo appare il successo dei ragazzi, alla luce delle indagini OCSE PISA sulle competenze finanziarie. Il Programma di valutazione internazionale degli studenti (noto come PISA – Programme for International Student Assessment) è uno studio triennale che valuta il livello acquisito dagli studenti quindicenni che sono giunti al termine della scuola dell’obbligo, mediante la raccolta e l’analisi di dati ottenuti da prove e questionari in merito alle conoscenze, alle competenze e al contesto in cui gli studenti vivono e apprendono. I risultati dell’Italia risultano leggermente inferiori alla media dei paesi ed economie dell’OCSE che hanno partecipato all’indagine sull’alfabetizzazione finanziaria nel 2015. I dati relativi al 2018 verranno resi noti a fine 2019.

Nel sottolineare l’importanza che il sapere economico riveste nella vita di ogni individuo, quale competenza chiave per realizzare i propri traguardi personali e professionali, il Liceo Scientifico Siciliani si congratula con Giorgia e Luca per le competenze dimostrate ed augura ad entrambi in bocca al lupo per l’imminente prova nazionale.